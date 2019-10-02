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РИА Новости

В бассейне в Татарстане, где захлебнулся ребенок, рассказали подробности ЧП

17:22 02.10.2019
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© Fotolia / ChiccoDodiFCБассейн
Бассейн
© Fotolia / ChiccoDodiFC
Бассейн. Архивное фото
КАЗАНЬ, 2 окт - РИА Новости. Тренировку с детьми в бассейне в Набережных Челнах, где во время занятий захлебнулся семилетний мальчик, проводил тренер федерального проекта, говорится в сообщении фитнес-клуба "Сильная арена", где произошло ЧП.
По информации СУСК РФ по Татарстану, в понедельник в одном из спортивных комплексов города Набережные Челны во время купания в бассейне захлебнулся ребенок. По предварительным данным, он занимался с инструктором и в какой-то момент погрузился под воду. Спустя полторы минуты инструктор подняла его на поверхность и провела реанимационные мероприятия, после чего ребенок был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Вчера, 15:10РИА Новости
В Татарстане рассказали о состоянии захлебнувшегося в бассейне ребенка
"На территории нашего фитнес-клуба произошло ЧП, связанное с несчастным случаем во время проведения занятия в бассейне… С представителем федерального проекта по обучению плаванию "Swim rocket" был заключен договор о том, что команда данного проекта будет проводить свои занятия на территории нашего бассейна. В ходе проведения групповой тренировки (четыре человека) тренером данного проекта семилетний мальчик захлебнулся, потеряв сознание", - говорится в сообщении.
Клуб отмечает, что группой специалистов клуба и сторонних тренеров, находившихся на воде во время происшествия, были проведены первичные мероприятия по приведению ребенка в чувства – удаление воды из легких, искусственное дыхание, непрямой массаж сердца. На момент отправки мальчика в больницу на скорой помощи он, по информации клуба, "подавал признаки наличия сознания" - плакал и звал маму.
"Сейчас мальчик находится в реанимационном отделении детской больницы, врачи проводят все необходимые процедуры. Изначально его состояние оценивалось как стабильно тяжелое, на данный момент наблюдается положительная динамика", - добавляет учреждение.
Ранее в следственном управлении сообщили, что пока в рамках возбужденного уголовного дела в качестве подозреваемого никто не задержан. Проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В спортивном комплексе изъята необходимая документация.
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