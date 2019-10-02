В бассейне в Татарстане, где захлебнулся ребенок, рассказали подробности ЧП

КАЗАНЬ, 2 окт - РИА Новости. Тренировку с детьми в бассейне в Набережных Челнах, где во время занятий захлебнулся семилетний мальчик, проводил тренер федерального проекта, говорится в сообщении фитнес-клуба "Сильная арена", где произошло ЧП.

По информации СУСК РФ по Татарстану, в понедельник в одном из спортивных комплексов города Набережные Челны во время купания в бассейне захлебнулся ребенок . По предварительным данным, он занимался с инструктором и в какой-то момент погрузился под воду. Спустя полторы минуты инструктор подняла его на поверхность и провела реанимационные мероприятия, после чего ребенок был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

"На территории нашего фитнес-клуба произошло ЧП, связанное с несчастным случаем во время проведения занятия в бассейне… С представителем федерального проекта по обучению плаванию "Swim rocket" был заключен договор о том, что команда данного проекта будет проводить свои занятия на территории нашего бассейна. В ходе проведения групповой тренировки (четыре человека) тренером данного проекта семилетний мальчик захлебнулся, потеряв сознание", - говорится в сообщении.

Клуб отмечает, что группой специалистов клуба и сторонних тренеров, находившихся на воде во время происшествия, были проведены первичные мероприятия по приведению ребенка в чувства – удаление воды из легких, искусственное дыхание, непрямой массаж сердца. На момент отправки мальчика в больницу на скорой помощи он, по информации клуба, "подавал признаки наличия сознания" - плакал и звал маму.

"Сейчас мальчик находится в реанимационном отделении детской больницы, врачи проводят все необходимые процедуры. Изначально его состояние оценивалось как стабильно тяжелое, на данный момент наблюдается положительная динамика", - добавляет учреждение.