В Татарстане ребенок захлебнулся в бассейне

КАЗАНЬ, 1 окт - РИА Новости. Семилетний мальчик захлебнулся в одном из бассейнов в Набережных Челнах в понедельник во время занятий, спасенный инструктором он в тяжёлом состоянии госпитализирован, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.

"В одном из спортивных комплексов города Набережные Челны во время купания в бассейне захлебнулся семилетний мальчик. По данному факту… возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, мальчик занимался в бассейне с инструктором и в какой-то момент погрузился под воду. Спустя полторы минуты инструктор поднял его на поверхность и провел реанимационные мероприятия, после чего ребенок был доставлен в больницу. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.