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РИА Новости

Меркель заявила, что санкции с России снимать рано

17:19 02.10.2019 (обновлено: 19:20 02.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель перед началом неформального ужина глав государств и правительств ЕС в Брюсселе. 28 мая 2019
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель перед началом неформального ужина глав государств и правительств ЕС в Брюсселе. 28 мая 2019
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 2 окт – РИА Новости. В украинском урегулировании предстоит еще много шагов, говорить о снятии санкций с России рано, заявила в среду на пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель, комментируя итоги встречи контактной группы в Минске.
Контактная группа по Донбассу во вторник на встрече в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе региона.
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Лавров прокомментировал ситуацию с антироссийскими санкциями
"Что касается Украины, то мы достигли прогресса, но еще много дальнейших шагов последует. Это то, что можно сейчас сказать, а не то, что мы уже можем снимать санкции", - сказала Меркель.
Отношения РФ и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине, где в 2014 году произошел госпереворот. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры и неоднократно отвергала обвинения. При этом РФ не раз подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе.
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"Формула Штайнмайера"Ангела МеркельГерманияРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
С себя сначала попробуйте снять))
2 октября, 17:30
llevone2017
820001
Да простым людям какать на санкции.
2 октября, 18:31
aarrem1979
600004
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