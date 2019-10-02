Путин заявил, что ситуация между США и Украиной не касается России

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Ситуация, которая сейчас складывается между США и Украиной, России не касается, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе.

"То, что мы сейчас видим между Соединенными Штатами и Украиной, напоминает отчасти события, связанные с мнимым вмешательством России в выборы... Посмотрим, во что это выльется. Нас это не касается", - сказал российский лидер.

Разговор президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского оказался в центре внимания после публикаций в СМИ, что сотрудник разведки счел его тревожным и направил жалобу своему руководству. В минувшую среду Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора. Ранее СМИ писали, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского изучить обстоятельства увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.