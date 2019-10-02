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РИА Новости

Путин заявил, что ситуация между США и Украиной не касается России

17:18 02.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на третьем международном форуме "Российская энергетическая неделя - 2019"
Президент РФ Владимир Путин выступает на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя - 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Ситуация, которая сейчас складывается между США и Украиной, России не касается, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе.
"То, что мы сейчас видим между Соединенными Штатами и Украиной, напоминает отчасти события, связанные с мнимым вмешательством России в выборы... Посмотрим, во что это выльется. Нас это не касается", - сказал российский лидер.
Разговор президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского оказался в центре внимания после публикаций в СМИ, что сотрудник разведки счел его тревожным и направил жалобу своему руководству. В минувшую среду Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора. Ранее СМИ писали, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского изучить обстоятельства увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.
Демократы начали процедуру импичмента Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - Байдена. Трамп обвинения отрицает.
МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
Президент РФ Владимир Путин выступает на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя - 2019
Вчера, 15:55РИА Новости
Путин всегда готов к тому, что его разговор могут опубликовать
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Импичмент Дональда ТрампаХантер БайденВиктор ШокинДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияСШАУкраинаВ мире
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