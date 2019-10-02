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РИА Новости

Опубликовано видео испытаний американской баллистической ракеты

17:15 02.10.2019 (обновлено: 18:39 02.10.2019)
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Командование глобальных ударов ВВС США опубликовало видео пуска американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
Запуск проводился с базы Ванденберг в Калифорнии.
"Испытания показали, что ядерные средства сдерживания США надежны, гибки и надлежащим образом готовы для предотвращения угроз XXI века и служат опорой для наших союзников", — говорится в сообщении командования.
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Военные подчеркнули, что пуск не является ответом на события в мире или региональные конфликты.
После запуска учебная головная часть ракеты преодолела расстояние почти в семь тысяч километров и поразила цель в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в Тихом океане.
Трехступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования семейства Minuteman в первую очередь предназначались для ядерного сдерживания в период холодной войны с СССР. Сейчас Minuteman III является единственной МБР наземного базирования, состоящей на вооружении американских войск. Согласно последним данным из открытых источников, всего США располагают 450 ракетами Minuteman III, которые останутся на вооружении как минимум до 2020 года. МБР Minuteman III состоят на вооружении армии США с 1970 года, их производство остановили в 1978 году. Ракета способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.
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ВВС СШАМаршалловы островаСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
А что так видео замедленно? Чтоб специалисты не ржали в голос как ракета Minuteman III устарела, и реальная скорость ниже чем у китайской петарды? :))
2 октября, 20:54
БНБрутал Натурал
980000
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