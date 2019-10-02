Опубликовано видео испытаний американской баллистической ракеты

После запуска учебная головная часть ракеты преодолела расстояние почти в семь тысяч километров и поразила цель в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в Тихом океане.

Трехступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования семейства Minuteman в первую очередь предназначались для ядерного сдерживания в период холодной войны с СССР. Сейчас Minuteman III является единственной МБР наземного базирования, состоящей на вооружении американских войск. Согласно последним данным из открытых источников, всего США располагают 450 ракетами Minuteman III, которые останутся на вооружении как минимум до 2020 года. МБР Minuteman III состоят на вооружении армии США с 1970 года, их производство остановили в 1978 году. Ракета способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.