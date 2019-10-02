Украинский пранкер, устроивший скандал на Евровидении, напал на Тимберлейка

На записи видно, как Тимберлейк шел вместе с женой Джессикой Бил, когда мужчина из толпы схватил певца за ногу сзади и попытался сбить его с ног. Мужчину тут же оттащили охранники. Ни Тимберлейк, ни его жена не пострадали.