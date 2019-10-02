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РИА Новости
Культура

Украинский пранкер, устроивший скандал на Евровидении, напал на Тимберлейка

17:11 02.10.2019 (обновлено: 17:34 02.10.2019)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкДжастин Тимберлейк
Джастин Тимберлейк
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Украинский пранкер Виталий Седюк напал на американского певца Джастина Тимберлейка в Париже, сообщает издание "Украина.ру".
Инцидент произошел во время недели моды на показе Louis Vuitton.
Видео произошедшего опубликовал ютьюб-канал viewnews.
На записи видно, как Тимберлейк шел вместе с женой Джессикой Бил, когда мужчина из толпы схватил певца за ногу сзади и попытался сбить его с ног. Мужчину тут же оттащили охранники. Ни Тимберлейк, ни его жена не пострадали.
В 2017 году Виталий Седюк устроил скандал на Евровидении. Во время выступления певицы Джамалы на сцену выбежал мужчина, обернутый в австралийский флаг, и снял штаны.
Скриншот видео крушения автомобиля в Новом Уренгое
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КультураВиталий СедюкДжессика БилПарижУкраинаДжастин ТимберлейкВ мире
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