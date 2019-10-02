На Урале в декабре проведут технологический пуск циклотронного комплекса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Формирование центра ядерной медицины продолжается в Екатеринбурге: технологический пуск циклотронного комплекса, который создается на базе Уральского федерального университета, запланирован на декабрь текущего года, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

На базе центра ядерной медицины ученые смогут получать более десятка самых востребованных в медицине радиоактивных изотопов, в том числе фтор-18, йод-123, йод-124, технеций-99м, индий-111, галлий-67, галлий-68. Радиоактивные изотопы используются для уточнения диагноза и лечения при целом ряде заболеваний - в онкологии, кардиологии и неврологии. Центр будет способен обеспечить радиофармпрепаратами имеющиеся на Урале диагностические установки для диагностических и лечебных процедур.

Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Орлов посетил циклотронный центр, а также провел заседание рабочей группы по формированию в регионе центра ядерной медицины.

"Циклотрон как ядро этого центра уже запущен, полностью готов к работе. В течение двух - трех недель будет производиться монтаж радиохимического комплекса, который необходим для того, чтобы изотопы, произведенные циклотроном, превращались в радиофармпрепараты, готовые к поставке в медицинские учреждения для диагностики. Конечно, необходимо получить ряд разрешительных документов, лицензий. Мы надеемся, что при поддержке руководства области в 2020 году состоится запуск полноценного циклотронного центра", – приводятся в сообщении слова первого проректора УрФУ Сергея Кортова.

Он добавил, что сейчас на базе свердловского онкоцентра совместно с индустриальным партнером – компанией "ПЭТ-Технолоджи" уже смонтированы два ПЭТ-сканера, которые позволят проводить диагностику 10 тысяч пациентов в год.