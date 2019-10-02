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РИА Новости
Война в Сирии

В коалиции США ответили на обвинения в срыве вывода беженцев из "Рукбана"

17:07 02.10.2019 (обновлено: 17:54 02.10.2019)
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© AP Photo / Raad Adayleh, FileЛагерь беженцев Эр-Рукбан в Сирии
Лагерь беженцев Эр-Рукбан в Сирии
© AP Photo / Raad Adayleh, File
Лагерь беженцев Эр-Рукбан в Сирии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 окт – РИА Новости. Коалиции во главе с США готова оказывать поддержку любым инициативам ООН в лагере "Рукбан" и находится с ней в тесном контакте, заявил РИА Новости представитель коалиции полковник Майлс Каггинс, комментируя обвинения России и Сирии в срыве вывода беженцев из лагеря.
"Военные силы коалиции всегда готовы оказать поддержку любым инициативам ООН, направленным на облегчение страданий и улучшение качества жизни людей, живущих в лагере "Рукбан", включая поддержку любого безопасного и добровольного возвращения людей домой", - заявил РИА Новости Каггинс.
Сирийские беженцы в лагере Рукбан
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Россия и Сирия обвинили США в срыве вывода беженцев из лагеря "Рукбан"
По его словам, США продолжают оказывать давление на Россию, чтобы она убедила власти Сирии организовать доступ критически важной гуманитарной помощи в лагерь. Полковник подчеркнул, что коалиция во главе с США продолжит поддерживать тесную связь с ООН по этим вопросам.
Ранее руководители межведомственных координационных штабов РФ и Сирии сообщили, что США сорвали план по выводу сирийских граждан с территории лагеря беженцев "Рукбан". Согласно поддержанному Дамаском плану ООН, на протяжении пяти дней из лагеря беженцев должны были выходить от 2 до 2,5 тысячи человек. Однако 29 сентября на пункте пропуска "Джлеб" вместо более 2 тысяч сирийских граждан находились лишь 336 человек.
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Операция по окончательному расформированию лагеря беженцев "Рукбан" в Сирии стартовала в пятницу. Начальник российского центра по примирению враждующих сторон Алексей Бакин ранее заявил, что оперативный план ООН и сирийского Красного полумесяца предусматривает вывод оставшихся жителей лагеря группами по 3-3,5 тысячи человек в течение 30 дней с момента начала операции.
"Рукбан" находится в 55-километровой зоне вокруг американской военной базы в районе Эт-Танфа (на границе Сирии с Иорданией), которую контролируют американские военные. Российские военные, представители МИД России и Сирии неоднократно заявляли, что ситуация в лагере близка к гуманитарной катастрофе.
Сирийские беженцы в лагере Рукбан
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Лагерь сирийских беженцев "Рукбан"
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