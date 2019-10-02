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РИА Новости

Саакашвили подаст в Генпрокуратуру Украины заявление о его похищении

17:02 02.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили
© РИА Новости / Стрингер
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Лидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили. Архивное фото
КИЕВ, 2 окт - РИА Новости. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что в среду подаст заявление в генеральную прокуратуру Украины о его похищении и незаконном выдворении из страны якобы по личному приказу бывшего украинского лидера Петра Порошенко.
Ранее Верховный суд Украины закрыл производство по делу о лишении украинского гражданства экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на заседании Высшего Административного суда Украины. 28 июня 2019
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"Сегодня я вношу в генеральную прокуратуру мою жалобу по поводу моего похищения и незаконной высылки из Украины, осуществленной по личному приказу Порошенко членами его охраны и частными охранниками (бывшего первого заместителя председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря – ред.) Кононенко, переодетыми в пограничников. Только этого достаточно для многолетнего приговора", - написал Саакашвили на своей странице в Facebook.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена. Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство. Политик на следующий день вернулся на Украину.
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки на Петербургском международном экономическом форуме 2019
1 октября, 18:00РИА Новости
Канделаки прокомментировала планы Саакашвили вернуться в Грузию
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Петр ПорошенкоМихаил СаакашвилиУкраинаВ мире
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