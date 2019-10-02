Новое здание госархива Ямала презентовали в Салехарде

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Новое здание государственного архива Ямала презентовали в Салехарде губернатору Дмитрию Артюхову, сообщает пресс-служба главы ЯНАО.

"За последние 30 лет новой России это первое специализированное здание, которое построили выше 66-й параллели. Здесь нет ни копейки федеральных денег", - приводятся в сообщении слова руководителя Федерального архивного агентства Андрея Артизова.

Артюхов отметил, что за госуслугой в окружной архив в прошлом году обращались более 40 тысяч раз.

"Рад, что дальнейшая работа будет проходить в новых стенах с комфортными условиями и для сотрудников ведомства, и для ямальцев", – цитируются в сообщении слова губернатора.

Условия и возможности, которые дает коллективу Госархива ЯНАО и жителям региона переезд в новое здание, оценили во время подробной экскурсии. Отдельные помещения и современная аппаратура здесь предусмотрены для сканирования, копирования и реставрации документов. Аппарат микрофильмирования позволяет хранить копии самых ценных документов на пленке. Это значительно продлевает жизнь свидетельствам истории – до 500 лет. К тому же на пленке документы хранятся централизованно и компактно, что позволяет их надежно уберечь в самых разных ситуациях, отмечает пресс-служба.

Глава региона и руководитель Росархива оценили и возможности для посетителей учреждения – библиотеку, выставочный и конференц-залы, просторный читальный зал, где в момент экскурсии уже занимались школьники. Во время общения с детьми Артизов предложил им подумать о том, чтобы не только изучать содержимое архива, но и самим пополнять фонды документами – проводить интервью с выдающимися ямальцами.

Губернатор Ямала поддержал идею Артизова проводить конкурсы среди школьников, которые бы посредством современной техники интервьюировали заслуженных жителей округа, а после переносили результаты своей работы на архивные носители и сохраняли их для будущего.