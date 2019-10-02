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РИА Новости
Ямало-Ненецкий автономный округ

Новое здание госархива Ямала презентовали в Салехарде

17:01 02.10.2019
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкСалехард
Салехард
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Новое здание государственного архива Ямала презентовали в Салехарде губернатору Дмитрию Артюхову, сообщает пресс-служба главы ЯНАО.
"За последние 30 лет новой России это первое специализированное здание, которое построили выше 66-й параллели. Здесь нет ни копейки федеральных денег", - приводятся в сообщении слова руководителя Федерального архивного агентства Андрея Артизова.
Артюхов отметил, что за госуслугой в окружной архив в прошлом году обращались более 40 тысяч раз.
"Рад, что дальнейшая работа будет проходить в новых стенах с комфортными условиями и для сотрудников ведомства, и для ямальцев", – цитируются в сообщении слова губернатора.
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Условия и возможности, которые дает коллективу Госархива ЯНАО и жителям региона переезд в новое здание, оценили во время подробной экскурсии. Отдельные помещения и современная аппаратура здесь предусмотрены для сканирования, копирования и реставрации документов. Аппарат микрофильмирования позволяет хранить копии самых ценных документов на пленке. Это значительно продлевает жизнь свидетельствам истории – до 500 лет. К тому же на пленке документы хранятся централизованно и компактно, что позволяет их надежно уберечь в самых разных ситуациях, отмечает пресс-служба.
Глава региона и руководитель Росархива оценили и возможности для посетителей учреждения – библиотеку, выставочный и конференц-залы, просторный читальный зал, где в момент экскурсии уже занимались школьники. Во время общения с детьми Артизов предложил им подумать о том, чтобы не только изучать содержимое архива, но и самим пополнять фонды документами – проводить интервью с выдающимися ямальцами.
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Губернатор Ямала поддержал идею Артизова проводить конкурсы среди школьников, которые бы посредством современной техники интервьюировали заслуженных жителей округа, а после переносили результаты своей работы на архивные носители и сохраняли их для будущего.
"Мы сейчас обсуждаем с коллегами концепцию развития Музейно-выставочного комплекса имени Шемановского. В ней большая роль будет отведена истории нашего края. Нам нужны истории и судьбы жителей, которые неразрывно связаны с главными вехами истории страны и округа. Есть запрос у ямальцев – знать как можно больше о тех, кто жил и трудился здесь раньше", – сказал Артюхов.
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Ямало-Ненецкий автономный округЯмалАндрей АртизовСалехардОбщество
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