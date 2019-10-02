ЦИК доработает соглашение о взаимодействии с МВД

"В чем я вижу нашу недоработку, ЦИК. Мы действительно это упустили. Я лично беру на себя эту проблему: соглашение с МВД. Его надо, конечно, серьезно дорабатывать... Мы сейчас будем его дорабатывать. Я дала поручение", - сказала Памфилова на расширенном заседании научно-экспертного совета при ЦИК.