ЦИК доработает соглашение о взаимодействии с МВД

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Российский Центризбирком будет дорабатывать соглашение о взаимодействии с МВД, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Действующее соглашение о взаимодействии между ЦИК и МВД предусматривает сотрудничество при создании условий для реализации гражданами избирательного права, регистрации и учете избирателей, проверку данных о кандидатах и подписей в их поддержку, а также по другим направлениям.
"В чем я вижу нашу недоработку, ЦИК. Мы действительно это упустили. Я лично беру на себя эту проблему: соглашение с МВД. Его надо, конечно, серьезно дорабатывать... Мы сейчас будем его дорабатывать. Я дала поручение", - сказала Памфилова на расширенном заседании научно-экспертного совета при ЦИК.
Она подчеркнула, что все кандидаты должны получать достаточно информации об ошибках, содержащихся в их подписных листах, и могли их вовремя исправить, но при этом не нарушался закон о персональных данных. "Надо найти оптимальный вариант, мы сейчас над этим работаем", - добавила Памфилова.