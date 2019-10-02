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РИА Новости
Калужская область

Всероссийская выставка "Вместе – ради детей" открылась в Калужской области

16:56 02.10.2019
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© РИА Новости / Светлана Тарасова / Перейти в фотобанкГорода России. Калуга
Города России. Калуга
© РИА Новости / Светлана Тарасова
Перейти в фотобанк
КАЛУГА, 2 окт – РИА Новости. Десятая всероссийская выставка-форум "Вместе – ради детей! Национальные цели. Десятилетие детства" торжественно открылась на территории этнографического парка-музея "Этномир" в Калужской области в среду, сообщило правительство региона.
Выставка организована Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в партнерстве с правительством Калужской области. В мероприятии приняли участие губернатор Анатолий Артамонов, председатель правления фонда Марина Гордеева, министр труда и социальной защиты региона Павел Коновалов.
"Экспозиция Калужской области включает основные достижения области ¬– снижение числа детей-сирот, рост количества многодетных семей, сокращение численности семей, находящихся в сложном социальном положении. Своим коллегам калужане также представили технологии, которые позволили добиться этих результатов", - говорится в сообщении.
Открывая выставку-форум, Гордеева отметила, что для многих эта выставка стала знаковым событием и востребованной площадкой для обсуждения очень многих вопросов. Гордеева подчеркнула, что по числу участников юбилейная выставка стала беспрецедентной – в ней принимают участие тысяча российских специалистов и экспертов.
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
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"Те, кто выбрал для себя это благородное дело, могут с полуслова, полувзгляда понять беду другого человека, а в особенности ребенка. Узнав о проблеме, вы сразу бежите в семью и разбираетесь с трудностями еще в зародыше, чтобы не было никакой беды в дальнейшем", - заявил в приветствии участникам губернатор региона.
По его мнению, люди, заботящиеся о счастливом детстве для каждого ребенка, совершают благородное дело и обладают большим сердцем.
"Участники привезли на форум множество инновационных проектов и технологий, и для самых перспективных из них Калуга станет хорошей стартовой площадкой, началом масштабной работы ради счастливого и благополучного будущего детей", - подчеркнул Артамонов.
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Калужская областьАнатолий АртамоновКалужская областьОбщество
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