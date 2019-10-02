Два детсада открыли в Тюмени в рамках нацпроекта

ТЮМЕНЬ, 2 окт – РИА Новости. Два новых детских сада открылись в Тюмени в рамках реализации национального проекта "Демография". В планах на ближайшие два года строительство еще 13 детских садов, чтобы обеспечить местами всех детей в возрасте от 1,5 лет, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора

"Новый корпус детского сада № 60 в микрорайоне "Ямальский-2" был возведен всего за один год. Еще один новый корпус детского сада №36 открылся в микрорайоне Тура. Более 600 семей получили возможность водить сюда своих детей", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что в новых детских садах созданы все условия для творческого, интеллектуального и спортивного развития детей, чтобы каждый смог раскрыть талант, а также при необходимости получить логопедическую, коррекционную помощь.