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РИА Новости
Тюменская область

Два детсада открыли в Тюмени в рамках нацпроекта

16:55 02.10.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВиды Тюмени
Виды Тюмени
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ТЮМЕНЬ, 2 окт – РИА Новости. Два новых детских сада открылись в Тюмени в рамках реализации национального проекта "Демография". В планах на ближайшие два года строительство еще 13 детских садов, чтобы обеспечить местами всех детей в возрасте от 1,5 лет, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора

"Новый корпус детского сада № 60 в микрорайоне "Ямальский-2" был возведен всего за один год. Еще один новый корпус детского сада №36 открылся в микрорайоне Тура. Более 600 семей получили возможность водить сюда своих детей", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что в новых детских садах созданы все условия для творческого, интеллектуального и спортивного развития детей, чтобы каждый смог раскрыть талант, а также при необходимости получить логопедическую, коррекционную помощь.
"Уже второй год мы ведем работу по созданию мест в дошкольных учреждениях. Сбавлять темпы не планируем — создадим еще более трех тысяч мест в детских садах для малышей и к 2021 году обеспечим стопроцентную доступность дошкольного образования", – сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.
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30 сентября, 13:43РИА Недвижимость
На завершение строительства детского сада в Туве выделено 100 млн рублей
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