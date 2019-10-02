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РИА Новости

В Удмуртии при подготовке к Всероссийской переписи нашли две новые деревни

16:53 02.10.2019 (обновлено: 17:17 02.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкВсероссийская перепись населения
Всероссийская перепись населения
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Всероссийская перепись населения. Архивное фото
УФА, 2 окт — РИА Новости. Сотрудники Удмуртстата в ходе подготовки к Всероссийской переписи, которая пройдет в 2020 году, нашли в регионе две новые деревни и улицы с красивыми названиями, сообщает ведомство.
Всероссийская перепись населения пройдет на всей территории Российской Федерации, основной этап состоится с 1 по 31 октября 2020 года. Всероссийская перепись проводится не реже одного раза в десять лет. Статистика будет использоваться для социальных программ, распределения бюджетных средств, господдержки, строительства школ, больниц, жилья и дорог.
Руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков
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"В ходе регистраторского обхода были зафиксированы две новые деревни: Родники в Красногорском районе и Куртеково в Якшур-Бодьинском. В республике появилось много красивых названий улиц", — сообщает Удмуртстат.
По данным ведомства, в поселке Орленок Октябрьского района есть улицы Булата Окуджавы, Федора Шаляпина, Владимира Высоцкого, в поселке Игерман — Исаака Левитана, Святого Андрея Рублева. В селе Орловском появились улицы с такими "вкусными" названиями, как Абрикосовая, Клубничная, в деревне Русский Вожой — Чистых Рос, Альпийская, Ежевичная, Жасминовая.
Удмуртстат отмечает, что в ходе подготовки к переписи регистраторы обошли многие населенные пункты Удмуртии и были предупреждены, что в дороге им могут встретиться лисы и медведи, но столкнулись только с бродячими собаками и агрессивными гусями.
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