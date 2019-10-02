СУХУМ, 2 окт - РИА Новости. Абхазия сняла ограничение на пересечение границы с Грузией, введенное в июне после антироссийских выступлений в Тбилиси, сообщила в среду Служба государственной безопасности республики.

"Временное ограничение на пересечение государственной границы республики Абхазия с Грузией (въезд иностранных граждан с территории Грузии, выезд граждан республики Абхазия на территорию Грузии), введённое в июне 2019 года, отменено", - говорится в сообщении.

Служба государственной безопасности Абхазии в июне ввела временное ограничение на пересечение госграницы с Грузией. Как отметили тогда в спецслужбе, в Грузии проходят массовые протестные акции провокационного характера, "затрагивающие государственность республики Абхазия". Протестные акции проводились и в Зугдидском районе, на приграничной с Абхазией территории.