СУХУМ, 2 окт - РИА Новости. Абхазия сняла ограничение на пересечение границы с Грузией, введенное в июне после антироссийских выступлений в Тбилиси, сообщила в среду Служба государственной безопасности республики.
"Временное ограничение на пересечение государственной границы республики Абхазия с Грузией (въезд иностранных граждан с территории Грузии, выезд граждан республики Абхазия на территорию Грузии), введённое в июне 2019 года, отменено", - говорится в сообщении.
Служба государственной безопасности Абхазии в июне ввела временное ограничение на пересечение госграницы с Грузией. Как отметили тогда в спецслужбе, в Грузии проходят массовые протестные акции провокационного характера, "затрагивающие государственность республики Абхазия". Протестные акции проводились и в Зугдидском районе, на приграничной с Абхазией территории.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. На фоне этих событий президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну.