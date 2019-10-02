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РИА Новости

Командиром МКС впервые стал итальянец

16:48 02.10.2019
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© POOL / Перейти в фотобанкАстронавт ESA Лука Пармитано
Астронавт ESA Лука Пармитано
© POOL
Перейти в фотобанк
Астронавт ESA Лука Пармитано. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Астронавт Лука Пармитано стал первым итальянцем-командиром Международной космической станции (МКС), командование ему передал российский космонавт Алексей Овчинин, трансляцию события ведет НАСА.
Пармитано также стал третьим европейцем-командиром МКС после бельгийца Франка Де Винна в 2009 году и немца Александера Герста в 2018 году. Итальянцу предстоит командовать станцией до 6 февраля 2020 года, после чего командиром МКС станет россиянин Олег Скрипочка.
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На МКС продолжат полет россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Мейр, а также итальянец Лука Пармитано.
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