Командиром МКС впервые стал итальянец

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Астронавт Лука Пармитано стал первым итальянцем-командиром Международной космической станции (МКС), командование ему передал российский космонавт Алексей Овчинин, трансляцию события ведет НАСА.

Пармитано также стал третьим европейцем-командиром МКС после бельгийца Франка Де Винна в 2009 году и немца Александера Герста в 2018 году. Итальянцу предстоит командовать станцией до 6 февраля 2020 года, после чего командиром МКС станет россиянин Олег Скрипочка.

В четверг со станции на Землю возвращается экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-12" в составе россиянина Алексея Овчинина, американца Ника Хейга и первого космонавта ОАЭ Хаззаа аль-Мансури. Закрытие переходных люков между станцией и кораблем ожидается в 7.15 мск, расстыковка "Союза МС-12" от МКС - в 10.37 мск, сведение корабля с орбиты - в 13.06 мск, и приземление спускаемого аппарата "Союза МС-12" с космонавтами в 148 километрах юго-восточнее казахстанского города Жезказган - в 14.00 мск.