Отец Бейонсе сообщил, что борется с раком груди

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Отец певицы и актрисы Бейонсе, который также был ее менеджером, Мэтью Ноулз объявил о том, что борется с раком молочной железы, Отец певицы и актрисы Бейонсе, который также был ее менеджером, Мэтью Ноулз объявил о том, что борется с раком молочной железы, сообщает NME.

COMING UP: @MathewKnowles, the father of @Beyonce and @solangeknowles, sits down one-on-one with @michaelstrahan and reveals his fight with breast cancer. See the EXCLUSIVE interview only on GMA. pic.twitter.com/Q2cFMebiY9 — Good Morning America (@GMA) 2 октября 2019 г.

О диагнозе стало известно из тизера программы Good Morning America, который разместили в Твиттере.

Более подробно о диагнозе и о том, как сейчас это переживают близкие 67-летний Мэтью Ноулз обещал рассказать в специальном интервью.