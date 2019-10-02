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РИА Новости
Культура

Отец Бейонсе сообщил, что борется с раком груди

16:49 02.10.2019 (обновлено: 18:13 02.10.2019)
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© AP Photo / David J. PhillipМэтью Ноулз
Мэтью Ноулз
© AP Photo / David J. Phillip
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Отец певицы и актрисы Бейонсе, который также был ее менеджером, Мэтью Ноулз объявил о том, что борется с раком молочной железы, сообщает NME.
О диагнозе стало известно из тизера программы Good Morning America, который разместили в Твиттере.
Более подробно о диагнозе и о том, как сейчас это переживают близкие 67-летний Мэтью Ноулз обещал рассказать в специальном интервью.
Отец Бейонсе решил сделать объявление в начале октября, чтобы связать это со Всемирным месяцем борьбы с раком груди.
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