Памфилова пообещала "огрызаться на ложь" о российской избирательной системе

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова обещает огрызаться и отвечать на ложь и клевету, цель которой - дискредитировать избирательную систему России.
"Мы будем огрызаться и будем давать соответствующую оценку всему тому вранью, лжи, клевете и прочему информационному мусору, цель которого - дискредитироваться избирательную систему или что-то ещё", - сказала Памфилова на расширенном заседании научно-экспертного совета при ЦИК.
По её словам, ЦИК благодарен всем экспертам и наблюдателям, которые сообщают о реальных нарушениях на выборах. "Наша задача - очищение и оздоровление избирательной системы от правонарушений, будем благодарить и привлекать к работе (экспертов)", - отметила Памфилова, добавив, что при этом избиркомы следят за фейковыми сообщениями о мнимых нарушениях на выборах.
1 октября, 08:00РИА НовостиК спорам о Едином дне голосования