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РИА Новости

Памфилова пообещала "огрызаться на ложь" о российской избирательной системе

16:41 02.10.2019
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© Фото : пресс-центр ЦИК РоссииГлава ЦИК Элла Памфилова
Глава ЦИК Элла Памфилова
© Фото : пресс-центр ЦИК России
Глава ЦИК Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова обещает огрызаться и отвечать на ложь и клевету, цель которой - дискредитировать избирательную систему России.
"Мы будем огрызаться и будем давать соответствующую оценку всему тому вранью, лжи, клевете и прочему информационному мусору, цель которого - дискредитироваться избирательную систему или что-то ещё", - сказала Памфилова на расширенном заседании научно-экспертного совета при ЦИК.
По её словам, ЦИК благодарен всем экспертам и наблюдателям, которые сообщают о реальных нарушениях на выборах. "Наша задача - очищение и оздоровление избирательной системы от правонарушений, будем благодарить и привлекать к работе (экспертов)", - отметила Памфилова, добавив, что при этом избиркомы следят за фейковыми сообщениями о мнимых нарушениях на выборах.
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