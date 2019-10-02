Памфилова пообещала "огрызаться на ложь" о российской избирательной системе

"Мы будем огрызаться и будем давать соответствующую оценку всему тому вранью, лжи, клевете и прочему информационному мусору, цель которого - дискредитироваться избирательную систему или что-то ещё", - сказала Памфилова на расширенном заседании научно-экспертного совета при ЦИК.

По её словам, ЦИК благодарен всем экспертам и наблюдателям, которые сообщают о реальных нарушениях на выборах. "Наша задача - очищение и оздоровление избирательной системы от правонарушений, будем благодарить и привлекать к работе (экспертов)", - отметила Памфилова, добавив, что при этом избиркомы следят за фейковыми сообщениями о мнимых нарушениях на выборах.