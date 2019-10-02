Памфилова: реформа избирательного законодательства сейчас невозможна

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Сейчас не может быть проведено масштабной реформы избирательного законодательства, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Не может быть никакой реформы сейчас избирательного законодательства проведено", - заявила Памфилова на расширенном заседании научно-экспертного совета при ЦИК.

"Есть какие-то предложения, чтобы в целом со стороны власти сейчас инициировали какие-то кардинальные изменения в политической сфере?", - поинтересовалась она.

Памфилова добавила, что "всё избирательное законодательство в стране должно логично проистекать от того политического вектора, который в стране существует".