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РИА Новости

Памфилова: реформа избирательного законодательства сейчас невозможна

16:39 02.10.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Сейчас не может быть проведено масштабной реформы избирательного законодательства, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Не может быть никакой реформы сейчас избирательного законодательства проведено", - заявила Памфилова на расширенном заседании научно-экспертного совета при ЦИК.
"Есть какие-то предложения, чтобы в целом со стороны власти сейчас инициировали какие-то кардинальные изменения в политической сфере?", - поинтересовалась она.
Памфилова добавила, что "всё избирательное законодательство в стране должно логично проистекать от того политического вектора, который в стране существует".
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"Оно не может само по себе. Какая реформа может быть отдельно от всех политических процессов? Это не компетенция ЦИК. Не мы формируем политическую повестку дня", - подчеркнула Памфилова.
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Элла ПамфиловаЦИК РФПолитика
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