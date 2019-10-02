США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. США провели успешный испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщили в Командовании глобальных ударов ВВС США.

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) без боеголовки осуществлен с базы Ванденберг (Калифорния) в 11.13 мск в среду. "Испытание показывает, что ядерные средства сдерживания США надежны, гибки и надлежащим образом готовы для предотвращения угроз XXI века и служат опорой для наших союзников", - говорится в заявлении командования.

В командовании подчеркнули, что "испытательные запуски не являются ответом или реакцией на события в мире или региональные конфликты".

Как сообщили военные, учебная головная часть ракеты преодолела расстояние приблизительно в 4,2 тысячи миль (6,7 тысячи километров) и поразила цель в районе атолл Кваджалейн (Маршалловы острова) в Тихом океане.

США регулярно проводят тестовые запуски МБР Minuteman III. Предыдущие испытания МБР Minuteman III в текущем году состоялись 6 февраля, 1 и 9 мая, а летом 2018 года сообщалось о неудачном испытании Minuteman III.