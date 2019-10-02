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РИА Новости

США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

16:33 02.10.2019 (обновлено: 18:34 02.10.2019)
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© AP Photo / U.S. Air Force / J.T. ArmstrongПуск американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
Пуск американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
© AP Photo / U.S. Air Force / J.T. Armstrong
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. США провели успешный испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщили в Командовании глобальных ударов ВВС США.
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) без боеголовки осуществлен с базы Ванденберг (Калифорния) в 11.13 мск в среду. "Испытание показывает, что ядерные средства сдерживания США надежны, гибки и надлежащим образом готовы для предотвращения угроз XXI века и служат опорой для наших союзников", - говорится в заявлении командования.
Пуск невооруженной ракеты Minuteman 3 на военной базе ВВС США Ванденберг
8 ноября 2018, 13:31Радио Sputnik
Военный эксперт рассказал о возможной модернизации МБР Minuteman III в СШАСША испытали межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) Minuteman III. В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин прокомментировал эти испытания.
В командовании подчеркнули, что "испытательные запуски не являются ответом или реакцией на события в мире или региональные конфликты".
Как сообщили военные, учебная головная часть ракеты преодолела расстояние приблизительно в 4,2 тысячи миль (6,7 тысячи километров) и поразила цель в районе атолл Кваджалейн (Маршалловы острова) в Тихом океане.
США регулярно проводят тестовые запуски МБР Minuteman III. Предыдущие испытания МБР Minuteman III в текущем году состоялись 6 февраля, 1 и 9 мая, а летом 2018 года сообщалось о неудачном испытании Minuteman III.
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Трехступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования семейства Minuteman изначально предназначались для ядерного сдерживания во время холодной войны с СССР. Сейчас Minuteman III является единственной межконтинентальной баллистической ракетой наземного базирования, принятой на вооружение в США. По последним данным из открытых источников, всего США располагают 450 ракетами Minuteman III, которые останутся на вооружении как минимум до 2020 года. МБР Minuteman III состоят на вооружении армии США с 1970 года, в конце 1978 года их производство было прекращено. Ракета способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.
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ВВС СШАСШАБезопасность
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