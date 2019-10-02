Пражский соловей и Красный Элвис. Не стало Карела Готта

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Светлана Вовк. В Праге в своем доме в окружении семьи на 81-м году жизни скончался Карел Готт. Он был первым артистом из-за железного занавеса, которого узнали и полюбили в Западной Европе и США еще в 60-е годы, а для советских людей 60-80-х он был своим, родным, побратимом. Готт не только пел, но и прекрасно говорил по-русски. Самые известные песни и самые яркие страницы жизни "пражского соловья" — в материале РИА Новости.

Я вас любил

Первые гастроли Карела Готта в СССР, 1962 год. Аншлаги на стадионах Москвы, Ленинграда, Тбилиси, Еревана. В те времена с Запада в Союз уже начали приезжать артисты, но успех Готта никто не мог повторить. Сладкоголосый певец был для советской публики и чем-то новым, и в то же время своим. В концертную программу он обязательно включал старинные русские романсы, всенародно любимые песни.

Его рабочая биография, безусловно, импонировала советской публике. Отец Готта всю жизнь трудился на фабрике, и сын тоже стал электоромонтером. Но мальчик хотел быть художником. Мать поддерживала его в этом: купила мольберт и краски, она же советовала, что из музыки слушать. В итоге Карел, работая с отцом и выступая в самодеятельности, все-таки поступил в Пражскую консерваторию на отделение оперного пения. А рисовал он всю жизнь — не на продажу, для души, но вполне профессионально. В память о всенародно любимом музыканте в Праге останется Готт-галерея с его картинами.

© AP Photo / Petr Eret Карел Готт на открытии выставки своих картин в Старом Плзенце, Прага © AP Photo / Petr Eret Карел Готт на открытии выставки своих картин в Старом Плзенце, Прага

Красный Элвис

Карел Готт стал первым музыкантом из восточного блока, который в 1967-м целых полгода выступал в Лас-Вегасе. В США его называли Красным Элвисом и первым коммунистом в Лас-Вегасе. Из Америки он вернулся звездой: его пластинки в разных странах стали расходиться миллионными тиражами.

Пражская весна

Одна из самых известных в мире песен Карела Готта "Леди Карнавал" передает атмосферу Пражской весны, когда в стране ощущалась свобода и можно было петь, смотреть слушать и говорить то, за что еще лет пять назад могли наказать. А в августе того же года в Прагу вошли танки, свобода закончилась. Тогда новый режим обвинил Готта в пособничестве Западу, а оппозиционеры — в симпатии к СССР. Певец покинул страну и отправился на длительные гастроли по Западной Европе. Особенно тепло его принимали в ФРГ, именно там он записал свой первый золотой диск. Через дипломатические каналы "пражского соловья" попросили вернуться на родину.

"Три орешка для Золушки"

Все, чье детство пришлось на 70-80-е, полюбили Карела Готта после выхода на экраны киносказки 1973 года "Три орешка для Золушки". Невозможно представить романтичный финальный эпизод фильма, когда Принц и Золушка скачут по заснеженному полю, без его голоса. Музыку к этой композиции написал Карел Свобода — друг и всегдашний партнер Готта по творчеству. Песню "Где ты, птичка?" разучивали на чешском и в переводе на русском:

Где твое, птичка, гнездышко?

Где ты летаешь?

И западня тебя не пугает...

Эй, береза белая, ниже склонись,

прими птичку в свои объятья.

Отчий дом

В 1972 году по приглашению Госконцерта Карел Готт приехал на гастроли в СССР. Он дал 31 концерт, участвовал в популярных телепередачах. Советские звезды считали за честь спеть с ним дуэтом. Один из самых успешных тандемов у чешского музыканта получился с Софией Ротару. Песня "Отчий дом" в их исполнении звучала по всему Союзу.