Пражский соловей и Красный Элвис. Не стало Карела Готта

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Светлана Вовк. В Праге в своем доме в окружении семьи на 81-м году жизни скончался Карел Готт. Он был первым артистом из-за железного занавеса, которого узнали и полюбили в Западной Европе и США еще в 60-е годы, а для советских людей 60-80-х он был своим, родным, побратимом. Готт не только пел, но и прекрасно говорил по-русски. Самые известные песни и самые яркие страницы жизни "пражского соловья" — в материале РИА Новости.
Я вас любил
Первые гастроли Карела Готта в СССР, 1962 год. Аншлаги на стадионах Москвы, Ленинграда, Тбилиси, Еревана. В те времена с Запада в Союз уже начали приезжать артисты, но успех Готта никто не мог повторить. Сладкоголосый певец был для советской публики и чем-то новым, и в то же время своим. В концертную программу он обязательно включал старинные русские романсы, всенародно любимые песни.
Его рабочая биография, безусловно, импонировала советской публике. Отец Готта всю жизнь трудился на фабрике, и сын тоже стал электоромонтером. Но мальчик хотел быть художником. Мать поддерживала его в этом: купила мольберт и краски, она же советовала, что из музыки слушать. В итоге Карел, работая с отцом и выступая в самодеятельности, все-таки поступил в Пражскую консерваторию на отделение оперного пения. А рисовал он всю жизнь — не на продажу, для души, но вполне профессионально. В память о всенародно любимом музыканте в Праге останется Готт-галерея с его картинами.
© AP Photo / Petr EretКарел Готт на открытии выставки своих картин в Старом Плзенце, Прага
© AP Photo / Petr Eret
Карел Готт на открытии выставки своих картин в Старом Плзенце, Прага
Красный Элвис
Карел Готт стал первым музыкантом из восточного блока, который в 1967-м целых полгода выступал в Лас-Вегасе. В США его называли Красным Элвисом и первым коммунистом в Лас-Вегасе. Из Америки он вернулся звездой: его пластинки в разных странах стали расходиться миллионными тиражами.
Пражская весна
Одна из самых известных в мире песен Карела Готта "Леди Карнавал" передает атмосферу Пражской весны, когда в стране ощущалась свобода и можно было петь, смотреть слушать и говорить то, за что еще лет пять назад могли наказать. А в августе того же года в Прагу вошли танки, свобода закончилась. Тогда новый режим обвинил Готта в пособничестве Западу, а оппозиционеры — в симпатии к СССР. Певец покинул страну и отправился на длительные гастроли по Западной Европе. Особенно тепло его принимали в ФРГ, именно там он записал свой первый золотой диск. Через дипломатические каналы "пражского соловья" попросили вернуться на родину.
"Три орешка для Золушки"
Все, чье детство пришлось на 70-80-е, полюбили Карела Готта после выхода на экраны киносказки 1973 года "Три орешка для Золушки". Невозможно представить романтичный финальный эпизод фильма, когда Принц и Золушка скачут по заснеженному полю, без его голоса. Музыку к этой композиции написал Карел Свобода — друг и всегдашний партнер Готта по творчеству. Песню "Где ты, птичка?" разучивали на чешском и в переводе на русском:
Где твое, птичка, гнездышко?
Где ты летаешь?
И западня тебя не пугает...
Эй, береза белая, ниже склонись,
прими птичку в свои объятья.
Отчий дом
В 1972 году по приглашению Госконцерта Карел Готт приехал на гастроли в СССР. Он дал 31 концерт, участвовал в популярных телепередачах. Советские звезды считали за честь спеть с ним дуэтом. Один из самых успешных тандемов у чешского музыканта получился с Софией Ротару. Песня "Отчий дом" в их исполнении звучала по всему Союзу.
В 80-е годы в одной известной студии грамзаписи провели интересный эксперимент, сравнив голоса звезд мировой эстрады с временами года. Голос Карела Готта назвали весенним. Таким он нам и запомнится — светлым улыбчивым певцом с майским соловьиным голосом.
Вчера, 13:10Радио SputnikУмер "чешский соловей" Карел Готт