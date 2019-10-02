В Кишиневе самолет едва не столкнулся на ВПП с тремя машинами техслужбы

КИШИНЕВ, 2 окт — РИА Новости. Самолет в аэропорту Кишинева едва не столкнулся с тремя машинами технической службы, которые оказались на взлетно-посадочной полосе во время взлета, сообщила пресс-служба органа гражданской авиации Молдавии.

"Администратор воздушного пространства госпредприятие MoldATSA и авиакомпания Fly ONE 30 сентября сообщили о серьезном инциденте в международном аэропорту Кишинева, самолету дали разрешение на взлет, хотя взлетно-посадочная полоса была занята. Во время взлета самолета в конце взлетно-посадочной полосы оказались три автомобиля технической службы, что является серьезным нарушением процедур, предусмотренных правилами RAC-REAC гражданской авиации", - говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте органа гражданской авиации.

В ведомстве отметили, что инициировали процедуру расследования, также создана специальная комиссия при министерстве экономики и инфраструктуры.