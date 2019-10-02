Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-02T16:25Z
https://ria.ru/20191002/1559363571.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155936/33/1559363309_0:314:2304:1610_1036x0_80_0_0_b65de93c0f5f197c77b4c2572ae3d96b.jpg
РИА Новости

В Кишиневе самолет едва не столкнулся на ВПП с тремя машинами техслужбы

16:25 02.10.2019
652
CC BY-SA 3.0 / Nichita1975 / Кишиневский аэропорт
Кишиневский аэропорт
CC BY-SA 3.0 / Nichita1975 /
Кишиневский аэропорт. Архивное фото
КИШИНЕВ, 2 окт — РИА Новости. Самолет в аэропорту Кишинева едва не столкнулся с тремя машинами технической службы, которые оказались на взлетно-посадочной полосе во время взлета, сообщила пресс-служба органа гражданской авиации Молдавии.
"Администратор воздушного пространства госпредприятие MoldATSA и авиакомпания Fly ONE 30 сентября сообщили о серьезном инциденте в международном аэропорту Кишинева, самолету дали разрешение на взлет, хотя взлетно-посадочная полоса была занята. Во время взлета самолета в конце взлетно-посадочной полосы оказались три автомобиля технической службы, что является серьезным нарушением процедур, предусмотренных правилами RAC-REAC гражданской авиации", - говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте органа гражданской авиации.
Международный аэропорт Киев
13 июля, 10:30РИА Новости
В киевском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
В ведомстве отметили, что инициировали процедуру расследования, также создана специальная комиссия при министерстве экономики и инфраструктуры.
"По предварительным данным, инцидент обусловлен человеческим фактором – ошибкой. В MoldATSA сообщили, что диспетчер, ответственный за взлет, отстранен от занимаемой должности до окончания расследования", - отмечают в органе гражданской авиации.
200134
Обсудить 0
МолдавияКишиневВ мире
Рекомендуем
Тяжелый бомбардировщик США Boeing B-17 Flying Fortress
В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17
РИА
Новости
Элла Памфилова
ЦИК планирует рассмотреть целесообразность запуска электронного голосования
Новый генеральный секретарь Совета Европы вице-премьер, министр иностранных и европейских дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич
Россия погасила весь долг по взносам в Совет Европы
Заместитель генерального директора ПАО Аэрофлот Владимир Александров
Замглавы "Аэрофлота" обвинили в хищении 250 миллионов рублей
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин выступает на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя - 2019
Путин рассказал о доставшемся Зеленскому "тяжелом наследии"
Международный форум Российская энергетическая неделя - 2019
Пушкова возмутил вопрос американского журналиста Путину
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров объяснил подписание "формулы Штайнмайера" на отдельных листах
Молоток и наручники на столе у судьи
В Брянской области родители вместе с друзьями изнасиловали ребенка
Президент РФ Владимир Путин на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя
Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла своих слов
Государственный секретарь США Майк Помпео
Помпео назвал Иран агрессором и заявил о "хищнических" действиях Китая
Банкноты долларов США различного достоинства
Путин заявил, что Россия никогда не пыталась уйти от доллара
Народный депутат фракции Слуга народа, глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко
В партии Зеленского опровергли сообщения о подписании "формулы Штайнмайера"
Президент РФ Владимир Путин выступает на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя - 2019
Путин: на азиатские страны нельзя накладывать западные модели развития
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:51Медведев поручил удвоить финансирование госпрограммы по развитию села
00:50Более 250 работ Ильи Репина представят на выставке в Русском музее
00:48Россия готова помочь Кубе при создании собственной атомной энергетики
00:46Инвестиции в капремонт энергоблоков на Кубе составят 600-700 миллионов евро
00:44Российские компании поставили на Кубу 841 грузовой вагон и 53 локомотива
00:42Россия обогнала страны Европы по использованию "цифровых кошельков"
00:41Исследование показало, как меняется представление родителей об учебе детей
00:30В правительстве России оценили рост товарооборота с Кубой
00:27Медведев на Кубе проведет переговоры с лидером страны Диас-Канелем
00:21Пережившие аварию ракеты Овчинин, Хейг и аль-Мансури вернутся на Землю
00:18В Дербенте пожаловавшийся на зубную боль мужчина убил стоматолога
00:15Путин примет участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай"
00:12Apple выступила в верховном суде против депортации "мечтателей"-иммигрантов
00:12На Земле Франца-Иосифа ученые нашли череп арктического единорога
00:00США и Финляндия будут укреплять сотрудничество в сфере энергетики
23:55Рада приняла проект о внесении изменений в закон о Нацсовете по ТВ и радио
23:48В Багдаде правоохранители применили газ для разгона протестующих
23:48Доминго ушел с поста гендиректора оперы Лос-Анджелеса после секс-скандала
23:37ЕС обеспокоен применением насилия в Гонконге
23:35США объявили о новых пошлинах на европейские товары
Лента новостейМолния