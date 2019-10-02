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РИА Новости

Путин предложил Западу вкладывать деньги в развивающиеся экономики

16:23 02.10.2019 (обновлено: 16:24 02.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на третьем международном форуме "Российская энергетическая неделя - 2019"
Президент РФ Владимир Путин выступает на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя - 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин выступает на третьем международном форуме "Российская энергетическая неделя - 2019"
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил западным странам вкладывать деньги в экономику развивающихся стран вместо навязывания им либеральных моделей.
"Давайте лучше деньги вложите в развивающиеся экономики. Прекратите воспроизводить нищету там постоянно. Давайте продвинем процессы в рамках Всемирной торговой организации. Прекратим субсидировать сельское хозяйство западных стран, откроем свои рынки для сельхозпродукции развивающихся государств, инвестируем туда необходимые ресурсы, дадим возможность людям работать на своей родине, оставаться там, зарабатывать деньги, кормить свои семьи", - сказал Путин на пленарной сессии форума "Российская энергетическая неделя" в среду.
"Не хотите? Получите мигрантов. А либеральная модель не дает возможность прекратить этот поток. Ну, пожалуйста, кушать подано. Недовольство местного населения, рост крайних взглядов, правых движений. Вот я о чем говорил. И я остаюсь при этой точке зрения", - добавил президент.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в эти дни в центральном выставочном зале "Манеж" в Москве. В среду состоялось пленарное заседание, в котором принял участие президент РФ. Модератором этой сессии выступил корреспондент NBC News Кир Симмонс.
Президент России Владимир Путин на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя
Вчера, 15:45РИА Новости
Трамп, атаки дронов и газ: Путин выступил на "Энергетической неделе"
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