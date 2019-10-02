Путин предложил Западу вкладывать деньги в развивающиеся экономики

"Не хотите? Получите мигрантов. А либеральная модель не дает возможность прекратить этот поток. Ну, пожалуйста, кушать подано. Недовольство местного населения, рост крайних взглядов, правых движений. Вот я о чем говорил. И я остаюсь при этой точке зрения", - добавил президент.