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РИА Новости

Президент Хорватии заявила о намерении баллотироваться на второй срок

16:23 02.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Хорватия Колинда Грабар-Китарович. 18 октября 2017
Президент Республики Хорватия Колинда Грабар-Китарович. 18 октября 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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БЕЛГРАД, 2 окт – РИА Новости. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович официально сообщила о намерении выдвинуть свою кандидатуру на второй срок на выборах главы государства, которые состоятся в конце этого или начале следующего года.
Предыдущие выборы президента Хорватии прошли в два тура – 28 декабря 2014 года и 11 января 2015 года. Согласно законодательству страны, дата нового волеизъявления должна быть назначена в период от 60 до 30 дней до истечения мандата главы государства.
"Дорогие хорваты в Хорватии, Боснии и Герцеговине и мире, дорогие хорватские граждане, друзья, сегодня сообщаю о своей кандидатуре на пост президента республики Хорватия. Пять лет живу лицом к лицу с Хорватией. Исполняю обязанности президента вместе с вами ответственно и с гордостью", - заявила Грабар-Китарович в эфире национального телевидения. Она отметила, что ставит своей целью "строить общество, в котором каждый может реализовать свой потенциал и жить достойно".
Грабар-Китарович родилась 29 апреля 1968 года в городе Риека. В школьные годы по программе обмена она уезжала учиться в американский Лос-Аламос. Окончила факультет философии Загребского университета, затем обучалась в Дипломатической академии в Вене. Была стипендиатом университетов Джорджа Вашингтона и Гарварда.
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С 1992 года Грабар-Китарович работала на разных должностях в МИДе. В 2003 году она заняла пост министра европейской интеграции в правительстве Иво Санадера, а в 2005 году - министра иностранных дел и европейской интеграции. В том же году возглавила переговорную группу Хорватии по вступлению в Евросоюз. В начале 2008 года была назначена послом Хорватии в США.
С июня 2011 года выполняла функции помощника генсека НАТО по вопросам публичной дипломатии, являясь по сути самым высокопоставленным сотрудником-женщиной в альянсе. Она находилась на этой должности до осени 2014 года.
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Колинда Грабар-КитаровичХорватияВ мире
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