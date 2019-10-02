Президент Хорватии заявила о намерении баллотироваться на второй срок

БЕЛГРАД, 2 окт – РИА Новости. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович официально сообщила о намерении выдвинуть свою кандидатуру на второй срок на выборах главы государства, которые состоятся в конце этого или начале следующего года.

Предыдущие выборы президента Хорватии прошли в два тура – 28 декабря 2014 года и 11 января 2015 года. Согласно законодательству страны, дата нового волеизъявления должна быть назначена в период от 60 до 30 дней до истечения мандата главы государства.

"Дорогие хорваты в Хорватии, Боснии и Герцеговине и мире, дорогие хорватские граждане, друзья, сегодня сообщаю о своей кандидатуре на пост президента республики Хорватия. Пять лет живу лицом к лицу с Хорватией. Исполняю обязанности президента вместе с вами ответственно и с гордостью", - заявила Грабар-Китарович в эфире национального телевидения. Она отметила, что ставит своей целью "строить общество, в котором каждый может реализовать свой потенциал и жить достойно".

Грабар-Китарович родилась 29 апреля 1968 года в городе Риека. В школьные годы по программе обмена она уезжала учиться в американский Лос-Аламос. Окончила факультет философии Загребского университета, затем обучалась в Дипломатической академии в Вене. Была стипендиатом университетов Джорджа Вашингтона и Гарварда.

С 1992 года Грабар-Китарович работала на разных должностях в МИДе. В 2003 году она заняла пост министра европейской интеграции в правительстве Иво Санадера, а в 2005 году - министра иностранных дел и европейской интеграции. В том же году возглавила переговорную группу Хорватии по вступлению в Евросоюз. В начале 2008 года была назначена послом Хорватии в США.