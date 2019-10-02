Путин рассказал о доставшемся Зеленскому "тяжелом наследии"

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Главе украинского государства Владимиру Зеленскому досталось "тяжелое наследие", ему предстоит решить многие задачи, прежде всего, разобраться с вопросом развития отношений Киева и Донбасса, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе.
"Я даже не знаю, что там осталось (на Украине - Прим. ред.). Судостроения нет, авиации нет, ракетостроение практически закончило свое существование... все. Это тяжелое наследие. И, конечно, Зеленскому предстоит многое решить. Но, прежде всего, ему надо решить вопрос, как будут развиваться отношения Украины с Донбассом", - сказал Путин.
МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером Российской энергетической недели.