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РИА Новости

Путин рассказал о доставшемся Зеленскому "тяжелом наследии"

16:18 02.10.2019 (обновлено: 21:19 02.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин выступает на третьем международном форуме "Российская энергетическая неделя - 2019"
Президент РФ Владимир Путин выступает на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя - 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Главе украинского государства Владимиру Зеленскому досталось "тяжелое наследие", ему предстоит решить многие задачи, прежде всего, разобраться с вопросом развития отношений Киева и Донбасса, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе.
"Я даже не знаю, что там осталось (на Украине - Прим. ред.). Судостроения нет, авиации нет, ракетостроение практически закончило свое существование... все. Это тяжелое наследие. И, конечно, Зеленскому предстоит многое решить. Но, прежде всего, ему надо решить вопрос, как будут развиваться отношения Украины с Донбассом", - сказал Путин.
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