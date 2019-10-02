Путин рассказал о доставшемся Зеленскому "тяжелом наследии"

"Я даже не знаю, что там осталось (на Украине - Прим. ред.). Судостроения нет, авиации нет, ракетостроение практически закончило свое существование... все. Это тяжелое наследие. И, конечно, Зеленскому предстоит многое решить. Но, прежде всего, ему надо решить вопрос, как будут развиваться отношения Украины с Донбассом", - сказал Путин.