Путин: на азиатские страны нельзя накладывать западные модели развития

"Возьмите Азию, как она развивается. Как она растет. Давайте посмотрите на историю азиатских стран, на их культуру. Разве можно переложить западные лекала в самих Соединенных Штатах или в Европе на модель развития азиатских стран? Да нет, конечно. Там не будет никакого развития, может хаос просто наступить. Так же, как он наступил в Ливии либо в Ираке, когда на эти страны пытались наложить кальку вот этих либеральных ценностей. Могло быть еще хуже. Вот я о чем говорил, а не о том, что либеральная модель не имеет права на существование. Я разве это сказал? Нет, конечно", - сказал Путин на пленарной сессии форума "Российская энергетическая неделя" в среду.