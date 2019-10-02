Путин: на азиатские страны нельзя накладывать западные модели развития

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. На азиатские страны нельзя перекладывать модели развития США или Европы, иначе там может наступить хаос, считает президент РФ Владимир Путин.
"Возьмите Азию, как она развивается. Как она растет. Давайте посмотрите на историю азиатских стран, на их культуру. Разве можно переложить западные лекала в самих Соединенных Штатах или в Европе на модель развития азиатских стран? Да нет, конечно. Там не будет никакого развития, может хаос просто наступить. Так же, как он наступил в Ливии либо в Ираке, когда на эти страны пытались наложить кальку вот этих либеральных ценностей. Могло быть еще хуже. Вот я о чем говорил, а не о том, что либеральная модель не имеет права на существование. Я разве это сказал? Нет, конечно", - сказал Путин на пленарной сессии форума "Российская энергетическая неделя" в среду.
"И там, где она работает - пожалуйста. Но даже там, где она работает, она уже во многом приелась, потому что навязывание этих моделей, оно часто встречает сопротивление даже в тех странах, где эта модель широко использовалась на протяжении многих лет последнее время. Ну, возьмите некоторые страны Европы. Почему там все время говорят о миграционном кризисе? Миграционный кризис - это в том числе результат работы этой либеральной модели. Перебор во всем", - добавил он.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в эти дни в центральном выставочном зале "Манеж" в Москве. В среду состоялось пленарное заседание, в котором принял участие президент РФ. Модератором этой сессии выступил корреспондент NBC News Кир Симмонс.