Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-02T18:17Z
https://ria.ru/20191002/1559362580.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155596/53/1555965350_0:127:3072:1855_1036x0_80_0_0_4302b63ff74bda2e70a0ccef32e22ce2.jpg
РИА Новости

Россия погасила весь долг по взносам в Совет Европы

16:10 02.10.2019 (обновлено: 18:17 02.10.2019)
2006
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкНовый генеральный секретарь Совета Европы вице-премьер, министр иностранных и европейских дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич
Новый генеральный секретарь Совета Европы вице-премьер, министр иностранных и европейских дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
Новый генеральный секретарь Совета Европы вице-премьер, министр иностранных и европейских дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич. Архивное фото
СТРАСБУРГ, 2 окт — РИА Новости. Москва выплатила все долги по взносам в Совет Европы, заявила генсек организации Мария Пейчинович-Бурич на заседании парламентской ассамблеи.

"Вначале мы были очень обеспокоены тем, что происходит в области финансирования в связи с неуплатой в течение трех лет взносов одной из крупнейших стран в бюджет. <...> Сегодня все трехлетние отставания и задолженности выплачены", — сказала она.

По словам Пейчинович-Бурич, она хотела бы посетить Россию, чтобы обсудить "кризисные" вопросы, которые "нужно урегулировать".

Возвращение России в ПАСЕ

В 2014 году, после возвращения Крыма, ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса. В ответ Москва приостановила участие в заседаниях, а в 2017 году объявила о заморозке выплаты взносов в бюджет ассамблеи до тех пор, пока полномочия российской стороны не будут восстановлены.
Отсутствие российских взносов привело к финансовому кризису в организации.
В конце июня ПАСЕ восстановила права российской делегации в полном объеме, несмотря на попытки Киева всячески этому помешать. Так, Украина вносила сотни поправок в проект резолюции о возвращении России в Совет Европы. Киевские дипломаты также просили перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок, но их инициативу не поддержали.
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Вчера, 03:29РИА Новости
"Сил хватит?": Пушков высмеял новую антироссийскую группу в ПАСЕ
1750421228
Обсудить 21
Совет ЕвропыРоссияВ мире
Популярные комментарии
бред бред бред. За что заплатили то? За ухмыльные улыбки?
2 октября, 16:44
aa.yast
2900100
Простиутки без сутенера не смогли
2 октября, 16:52
MYMake Yellowstone Great Again
1610000
Рекомендуем
Молоток и наручники на столе у судьи
В Брянской области родители вместе с друзьями изнасиловали ребенка
РИА
Новости
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров объяснил подписание "формулы Штайнмайера" на отдельных листах
Премьер-министр РФ Д. Медведев встретился с президентом Филиппин Р. Дутерте
Медведев на встрече с Дутерте пошутил про российский Белый дом
Капельница в детской больнице
Девять врачей онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении
Лента
новостей
Международный форум Российская энергетическая неделя - 2019
Пушкова возмутил вопрос американского журналиста Путину
Судна северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
Российские пограничники открыли огонь по кораблю браконьеров из КНДР
Президент России Владимир Путин на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя
Трамп, атаки дронов и газ: Путин выступил на "Энергетической неделе"
Обгоревший фюзеляж самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ100 предъявили обвинение
Президент РФ Владимир Путин на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя
Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла своих слов
Девушка у стоматолога
Прощай, вставная челюсть. Ученые придумали альтернативу зубным имплантатам
Учебно-практические курсы Бастион в Севастополе
Сотрясение мозга + оскорбления = стиль Союза журналистов Москвы
Ночной пуск ракет зенитными ракетными системами С-400 Триумф
СМИ сообщили об испытаниях С-500 в Сирии
Житель ДНР с флагом
Украина подписала "формулу Штайнмайера"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:27Медведев на Кубе проведет переговоры с лидером страны Диас-Канелем
00:21Пережившие аварию ракеты Овчинин, Хейг и аль-Мансури вернутся на Землю
00:18В Дербенте пожаловавшийся на зубную боль мужчина убил стоматолога
00:15Путин примет участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай"
00:12Apple выступила в верховном суде против депортации "мечтателей"-иммигрантов
00:12На Земле Франца-Иосифа ученые нашли череп арктического единорога
00:00США и Финляндия будут укреплять сотрудничество в сфере энергетики
23:55Рада приняла проект о внесении изменений в закон о Нацсовете по ТВ и радио
23:48В Багдаде правоохранители применили газ для разгона протестующих
23:48Доминго ушел с поста гендиректора оперы Лос-Анджелеса после секс-скандала
23:37ЕС обеспокоен применением насилия в Гонконге
23:35США объявили о новых пошлинах на европейские товары
23:20Пентагон ответил на обвинения в срыве вывода беженцев из лагеря "Рукбан"
23:14Гонконгская полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих
23:10США могут ввести пошлины на вино и сыры из ЕС в рамках дела Airbus
23:10Лавров назвал "формулу Штайнмайера" уступкой
23:00Во Владимире директор школы обезвредил пришедшего с топором подростка
22:55Трамп рассказал, как принимал решение о выделении помощи Украине
22:47Ален Делон появится на большом экране после десятилетнего перерыва
22:35Трамп назвал конгрессмена Шиффа мошенником
Лента новостейМолния