Россия погасила весь долг по взносам в Совет Европы

СТРАСБУРГ, 2 окт — РИА Новости. Москва выплатила все долги по взносам в Совет Европы, заявила генсек организации Мария Пейчинович-Бурич на заседании парламентской ассамблеи.

"Вначале мы были очень обеспокоены тем, что происходит в области финансирования в связи с неуплатой в течение трех лет взносов одной из крупнейших стран в бюджет. <...> Сегодня все трехлетние отставания и задолженности выплачены", — сказала она.

По словам Пейчинович-Бурич, она хотела бы посетить Россию, чтобы обсудить "кризисные" вопросы, которые "нужно урегулировать".

Возвращение России в ПАСЕ

В 2014 году, после возвращения Крыма, ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса. В ответ Москва приостановила участие в заседаниях, а в 2017 году объявила о заморозке выплаты взносов в бюджет ассамблеи до тех пор, пока полномочия российской стороны не будут восстановлены.

Отсутствие российских взносов привело к финансовому кризису в организации.