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РИА Новости

Прокуратура Башкирии проверит историю с убийством 11 бездомных щенков

16:10 02.10.2019
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© Depositphotos / belchonockБродячая собака
Бродячая собака
© Depositphotos / belchonock
УФА, 2 окт - РИА Новости. Сотрудники башкирской прокуратуры выехали в Стерлитамакский район, чтобы разобраться в истории с убийством 11 щенков школьниками, сообщили в надзорном ведомстве.
Ранее волонтеры организовали сбор подписей под обращением к полиции Башкирии на ресурсе change.org с требованием наказать живодеров за жестокое убийство собаки и двухнедельных щенков. По данным автора петиции, животных взорвали петардами школьники 21 сентября в поселке Строймаш Стерлитамакского района. На фотографиях, распространенных в социальных сетях, запечатлены 11 убитых щенят. Полиция организовала проверку. На оперативном совещании правительства региона глава Башкирии Радий Хабиров поручил чиновникам разобраться в этой истории.
Прокуратура Башкирии сообщает, что "надзорное ведомство инициировало проверку в связи с вызвавшими широкий общественный резонанс публикациями в СМИ статей о возможной причастности группы несовершеннолетних к гибели 11 бездомных щенят".
"В целях проведения проверки соблюдения органами местного самоуправления, системы профилактики и учреждениями города законодательства об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних сотрудники центрального аппарата выехали на место происшествия", - говорится в сообщении прокуратуры республики.
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Ведомство поясняет, что "будет дана оценка действиям должностных лиц по своевременному выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также оказанию им необходимой социальной и педагогической помощи".
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Радий ХабировСтерлитамакский районПроисшествия
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