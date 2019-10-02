Прокуратура Башкирии проверит историю с убийством 11 бездомных щенков

УФА, 2 окт - РИА Новости. Сотрудники башкирской прокуратуры выехали в Стерлитамакский район, чтобы разобраться в истории с убийством 11 щенков школьниками, сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее волонтеры организовали сбор подписей под обращением к полиции Башкирии на ресурсе change.org с требованием наказать живодеров за жестокое убийство собаки и двухнедельных щенков. По данным автора петиции, животных взорвали петардами школьники 21 сентября в поселке Строймаш Стерлитамакского района. На фотографиях, распространенных в социальных сетях, запечатлены 11 убитых щенят. Полиция организовала проверку. На оперативном совещании правительства региона глава Башкирии Радий Хабиров поручил чиновникам разобраться в этой истории.

Прокуратура Башкирии сообщает, что "надзорное ведомство инициировало проверку в связи с вызвавшими широкий общественный резонанс публикациями в СМИ статей о возможной причастности группы несовершеннолетних к гибели 11 бездомных щенят".

"В целях проведения проверки соблюдения органами местного самоуправления, системы профилактики и учреждениями города законодательства об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних сотрудники центрального аппарата выехали на место происшествия", - говорится в сообщении прокуратуры республики.