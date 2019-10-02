В России готовы к дальнейшей подготовке зарубежных астронавтов

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Российский Центр подготовки космонавтов готов к подготовке американских астронавтов, если НАСА выразит заинтересованность в покупке новых мест на российских кораблях "Союз" или перекрестных полетах своих астронавтов в обмен на полеты российских космонавтов на американских кораблях, рассказал РИА Новости первый замначальника подмосковного Центра подготовки космонавтов Максим Харламов.

"ЦПК обсуждает с партнерами все варианты подготовки астронавтов для обеспечения работы МКС", - сказал Харламов.

Отвечая на вопрос о возможной закупке дополнительных мест на кораблях "Союз" после весны 2020 года, Харламов сообщил, что как заместитель начальника ЦПК он не уполномочен комментировать ход этих переговоров.

Ранее CNN со ссылкой на главу НАСА Джима Бриденстайна сообщило, что США, вероятно, придется приобрести больше мест на борту российских космических кораблей в 2020 году в связи с затягиванием сроков испытаний новых американских кораблей.

В настоящее время последнее приобретенное НАСА место - на корабле "Союзе МС-16", стартующем 20 марта 2020 года. Оно обеспечит пребывание на МКС как минимум одного астронавта до осени 2020 года.

После того, как в 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle, экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз". В США для отправки астронавтов на станцию разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX и Starliner - компанией Boeing. В марте Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС.