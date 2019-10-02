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РИА Новости

В России готовы к дальнейшей подготовке зарубежных астронавтов

16:05 02.10.2019 (обновлено: 18:25 02.10.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудник Центра подготовки космонавтов за пультом управления
Сотрудник Центра подготовки космонавтов за пультом управления
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Сотрудник Центра подготовки космонавтов за пультом управления . Архивное фото
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Российский Центр подготовки космонавтов готов к подготовке американских астронавтов, если НАСА выразит заинтересованность в покупке новых мест на российских кораблях "Союз" или перекрестных полетах своих астронавтов в обмен на полеты российских космонавтов на американских кораблях, рассказал РИА Новости первый замначальника подмосковного Центра подготовки космонавтов Максим Харламов.
"ЦПК обсуждает с партнерами все варианты подготовки астронавтов для обеспечения работы МКС", - сказал Харламов.
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Отвечая на вопрос о возможной закупке дополнительных мест на кораблях "Союз" после весны 2020 года, Харламов сообщил, что как заместитель начальника ЦПК он не уполномочен комментировать ход этих переговоров.
Ранее CNN со ссылкой на главу НАСА Джима Бриденстайна сообщило, что США, вероятно, придется приобрести больше мест на борту российских космических кораблей в 2020 году в связи с затягиванием сроков испытаний новых американских кораблей.
В настоящее время последнее приобретенное НАСА место - на корабле "Союзе МС-16", стартующем 20 марта 2020 года. Оно обеспечит пребывание на МКС как минимум одного астронавта до осени 2020 года.
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После того, как в 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle, экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз". В США для отправки астронавтов на станцию разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX и Starliner - компанией Boeing. В марте Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС.
В понедельник генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что корабли Crew Dragon и Starliner впервые полетят с экипажами на МКС в 2020 году. В первый экипаж Crew Dragon входят астронавты НАСА Роберт Бенкен и Дуглас Херли, в первый экипаж Starliner - астронавты НАСА Майкл Финк и Николь Аунапу Манн, а также астронавт Boeing Кристофер Фергюсон.
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Центр подготовки космонавтовМеждународная космическая станцияКосмос - РИА НаукаРоссияРИА Наука
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