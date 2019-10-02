Помпео заверил, что политика США в отношении Украины не изменится

РИМ, 2 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Находящийся с визитом на Апеннинах госсекретарь США Майк Помпео в среду заявил, что политика Вашингтона в отношении Украины остается неизменной и не претерпит никаких серьезных изменений в будущем.

"Мы будем продолжать оказывать помощь Украине и ее новым властям в противостоянии российской угрозе и в борьбе с внутренней коррупцией", - заявил он по итогам переговоров в Риме с главой итальянского МИД Луиджи Ди Майо.

По его словам, администрация США будет придерживаться такой линии и в нынешних условиях, когда вокруг телефонного разговора президента США Дональда Трампа с главой украинского государства Владимиром Зеленским 25 июля в Вашингтоне был поднят большой шум. Помпео подтвердил, что он присутствовал во время этого разговора президента.

"Вопросы, поставленные перед нами, самым серьезным образом нарушают принцип разделения властей. Мы исполним наши конституционные обязательства, но сделаем это так, что это будет согласовываться с американской системой", - сказал Помпео, отвечая на вопросы журналистов, в частности, комментируя запрос комитета по иностранным делам палаты представителей о вызове сотрудников госдепа для дачи показаний по телефонному разговору лидеров США и Украины.

"Мы не потерпим никакого запугивания", - подчеркнул госсекретарь в этой связи.

Ранее Помпео назвал попыткой угрозы запрос комитета по иностранным делам палаты представителей, вызвавшего дипломатов для дачи показаний по звонку президента США Дональда Трампа украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

Телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского оказался в центре внимания после публикаций в СМИ о том, что сотрудник разведки счел его тревожным и направил жалобу своему руководству. Ранее была обнародована расшифровка телефонного разговора, а в четверг и сама жалоба. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, и дела самого Хантера Байдена.