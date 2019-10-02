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РИА Новости

Помпео заверил, что политика США в отношении Украины не изменится

16:04 02.10.2019 (обновлено: 17:08 02.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
РИМ, 2 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Находящийся с визитом на Апеннинах госсекретарь США Майк Помпео в среду заявил, что политика Вашингтона в отношении Украины остается неизменной и не претерпит никаких серьезных изменений в будущем.
"Мы будем продолжать оказывать помощь Украине и ее новым властям в противостоянии российской угрозе и в борьбе с внутренней коррупцией", - заявил он по итогам переговоров в Риме с главой итальянского МИД Луиджи Ди Майо.
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В отставку! Президента США хотят снять с должности "с помощью" УкраиныНе мытьем, так катаньем. Демократы всерьез решили лишить Трампа власти через импичмент. Пока настрой боевой, шум поднялся на весь мир. Но шансы на достижение цели очень большими не назовешь.
По его словам, администрация США будет придерживаться такой линии и в нынешних условиях, когда вокруг телефонного разговора президента США Дональда Трампа с главой украинского государства Владимиром Зеленским 25 июля в Вашингтоне был поднят большой шум. Помпео подтвердил, что он присутствовал во время этого разговора президента.
"Вопросы, поставленные перед нами, самым серьезным образом нарушают принцип разделения властей. Мы исполним наши конституционные обязательства, но сделаем это так, что это будет согласовываться с американской системой", - сказал Помпео, отвечая на вопросы журналистов, в частности, комментируя запрос комитета по иностранным делам палаты представителей о вызове сотрудников госдепа для дачи показаний по телефонному разговору лидеров США и Украины.
"Мы не потерпим никакого запугивания", - подчеркнул госсекретарь в этой связи.
Ранее Помпео назвал попыткой угрозы запрос комитета по иностранным делам палаты представителей, вызвавшего дипломатов для дачи показаний по звонку президента США Дональда Трампа украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.
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Власти Украины рискуют остаться без помощи США, считает эксперт
Телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского оказался в центре внимания после публикаций в СМИ о том, что сотрудник разведки счел его тревожным и направил жалобу своему руководству. Ранее была обнародована расшифровка телефонного разговора, а в четверг и сама жалоба. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, и дела самого Хантера Байдена.
Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - Байдена. Трамп обвинения отрицает.
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