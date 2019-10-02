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РИА Новости
Культура

Сериал "ИП Пирогова" принес телеканалу "Супер" первую премию ТЭФИ

16:03 02.10.2019
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© Телеканал "Супер", 2019Кадр из сериала "ИП Пирогова"
Кадр из сериала ИП Пирогова
© Телеканал "Супер", 2019
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Сериал "ИП Пирогова" телеканала "Супер" получил премию ТЭФИ в номинации "Дневной телевизионный сериал", это первый "Орфей" вещателя, передает корреспондент РИА Новости.
В номинации "Дневной телевизионный сериал" участвуют многосерийные игровые фильмы, которые выходят в эфир до 18 часов. Номинанты представляются одной серией. За победу также боролись "Мухтар. Новый след" (НТВ) и "Туристическая полиция" (Пятница).
За один год полноценного вещания "Супер" уже смог представить зрителям сразу две программы, номинированные на главную телевизионную премию страны: шоу "#ЯЖеМать" представлено в шорт-листе "Реалити-шоу", а сериал "ИП Пирогова" – в "Дневном телевизионном сериале". Запуск первого сезона эфирного вещания телеканала - в числе финалистов номинации "Событие телевизионного сезона".
Кроме того, программа "Орел и решка. Семья" телеканала "Пятница" получила премию ТЭФИ в номинации "Программа для детей и юношества". Номинация вручается лучшей передаче для аудитории до 16 лет, выходящей в дневном эфире. По условиям организаторов, мультипликационный фильм не может являться единственной составляющей программы в этой номинации, но может быть включен в такую программу. За победу также боролись "Голос. Дети" (Первый канал) и "С чего начинается футбол". ФК "Чертаново" (Матч ТВ).
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"Орфея" в номинации "Эфирный/неэфирный промоушн телепрограмм" получила промокампания "Чемпионат мира по футболу 2018 на Первом". Номинация присуждается самому нестандартному и заметному проекту по продвижению телевизионного продукта. Претендовать на нее также может рекламная кампания телеканала. Помимо победителя, за премию боролись комбинированная промокампания мультсериала "Подозрительная Сова" с охватом аудитории 360 (2Х2) и "Проморолик к Чемпионату мира по футболу 2018" (Россия 1).
"Последний герой. Актеры против экстрасенсов" телеканала ТВ-3 получил премию ТЭФИ в номинации "Реалити-шоу". Награда вручается программе, участники которой не являются профессиональными актерами и действуют в условиях, максимально приближенных к реальным, без прописанного сценария. В финал в этом году также вышли проекты "#ЯЖеМать" (Супер) и "На самом деле" (Первый канал).
ТЭФИ - это индустриальная телевизионная премия, присуждаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств. Она была учреждена Фондом "Академия Российского телевидения" 21 декабря 1994 года и в разные годы включала различное количество номинаций. С 2014 года организатором ТЭФИ является Комитет Индустриальных Телевизионных Премий.
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