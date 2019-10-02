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РИА Новости

ВСУ разместили бронетехнику вблизи участка отвода сил, заявили в ЛНР

15:59 02.10.2019
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CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
ЛУГАНСК, 2 окт - РИА Новости. Украинские силовики разместили бронетехнику и минируют дорогу вблизи участка отвода сил в районе населенного пункта Золотое в Донбассе, заявил в среду офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам встречи контактной группы в Минске сообщил, что 7 октября возобновится разведение сил и средств в Золотом и Петровском в Донбассе.
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"Несмотря на отсутствие нарушений режима прекращения огня, противник продолжает размещать вооружение и военную технику вблизи населенных пунктов, подвергая опасности мирных жителей… В районе разведения сил и средств в населенном пункте Золотое-4 боевики соединения разместили три единицы БМП", - сказал Филипоненко журналистам.
По данным Народной милиции, чтобы не допустить сотрудников Специальной мониторинговой миссии в районы размещения вооружения, украинские силовики заминировали дорогу на маршруте следования патруля миссии в районе населенного пункта Золотое, установив 46 противотанковых мин ТМ-62 и заграждения из колючей проволоки.
"Данный факт нарушения подтверждают в своем отчете представители ОБСЕ", - добавил офицер пресс-службы.
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Мартин СайдикЛНРОБСЕЛуганская Народная РеспубликаЛуганскВ мире
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