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РИА Новости

Медведев на встрече с Дутерте пошутил про российский Белый дом

16:00 02.10.2019 (обновлено: 16:25 02.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Д. Медведев встретился с президентом Филиппин Р. Дутерте
Премьер-министр РФ Д. Медведев встретился с президентом Филиппин Р. Дутерте
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев, приветствуя президента Филиппин Родриго Дутерте в Москве, пошутил про Белые дома в разных странах.
"Рад приветствовать вас в Москве в здании Дома правительства. У нас его еще иногда называют Белый дом. Но это не тот Белый дом, который в другой стране. Это российский Дом правительства. Но он больше и лучше", — сказал Медведев.
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В ходе переговоров глава кабмина отметил, что за последние полтора года товарооборот между Россией и Филиппинами удвоился. По словам Медведева, в этом есть прямая заслуга Дутерте.
Премьер добавил, что Москва заинтересована в совместных проектах с Манилой в разных сферах.
"Это и энергетика, и промышленность, транспортная инфраструктура, сельское хозяйство, различные гуманитарные проекты", — заключил Медведев.
В свою очередь, Дутерте поддержал слова российского премьер-министра и предложил Москве инвестировать в филиппинскую отрасль транспорта. Он также отметил прогресс двух стран в сфере обороны.
Дутерте находится в России с официальным визитом по приглашению Владимира Путина.
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