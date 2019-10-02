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РИА Новости

Путин не видит ничего компрометирующего в беседе Трампа с Зеленским

15:58 02.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на третьем международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя - 2019"
Президент РФ Владимир Путин на третьем международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики Российская энергетическая неделя - 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин заявил, что не видит ничего компрометирующего в беседе президентов США и Украины Дональда Трампа с Владимиром Зеленским: Трамп просто попросил проверить, были ли коррупционные моменты.
В минувшую среду Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора.
"Из того, что мы знаем, я вообще не вижу ничего компрометирующего, президент Трамп обратился к своему коллеге с просьбой расследовать возможные коррупционные сделки бывших сотрудников администрации, в принципе так обязан был поступить любой руководитель государства. Все должны знать... во всяком случае в Штатах имеют право люди знать, были коррупционные там ситуации созданы или нет сотрудниками бывшей администрации, чего здесь такого?", - сказал Путин на пленарной сессии "Российской энергетической недели", отвечая на вопрос о стенограмме разговора Трампа и Зеленского.
Он добавил, что он не увидел, чтобы в ходе этого разговора Трамп как-то угрожал Зеленскому. "Я не увидел, что в ходе этого телефонного разговора Трамп потребовал от Зеленского этот компромат любой ценой и угрожал ему, что не будет оказывать помощи Украине, я этого там не увидел", - сказал Путин. -0-
Президент США Дональд Трамп во время разговора с премьером Австралии Малкольмом Тернбуллом. 28 января 2017
25 сентября, 18:50РИА Новости
Стенограмма разговора Трампа и Зеленского
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