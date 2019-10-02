Путин не видит ничего компрометирующего в беседе Трампа с Зеленским

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин заявил, что не видит ничего компрометирующего в беседе президентов США и Украины Дональда Трампа с Владимиром Зеленским: Трамп просто попросил проверить, были ли коррупционные моменты.
В минувшую среду Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора.
"Из того, что мы знаем, я вообще не вижу ничего компрометирующего, президент Трамп обратился к своему коллеге с просьбой расследовать возможные коррупционные сделки бывших сотрудников администрации, в принципе так обязан был поступить любой руководитель государства. Все должны знать... во всяком случае в Штатах имеют право люди знать, были коррупционные там ситуации созданы или нет сотрудниками бывшей администрации, чего здесь такого?", - сказал Путин на пленарной сессии "Российской энергетической недели", отвечая на вопрос о стенограмме разговора Трампа и Зеленского.
Он добавил, что он не увидел, чтобы в ходе этого разговора Трамп как-то угрожал Зеленскому. "Я не увидел, что в ходе этого телефонного разговора Трамп потребовал от Зеленского этот компромат любой ценой и угрожал ему, что не будет оказывать помощи Украине, я этого там не увидел", - сказал Путин. -0-
25 сентября, 18:50РИА НовостиСтенограмма разговора Трампа и Зеленского