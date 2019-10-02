Путин не видит ничего компрометирующего в беседе Трампа с Зеленским

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин заявил, что не видит ничего компрометирующего в беседе президентов США и Украины Дональда Трампа с Владимиром Зеленским: Трамп просто попросил проверить, были ли коррупционные моменты.

В минувшую среду Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора.

"Из того, что мы знаем, я вообще не вижу ничего компрометирующего, президент Трамп обратился к своему коллеге с просьбой расследовать возможные коррупционные сделки бывших сотрудников администрации, в принципе так обязан был поступить любой руководитель государства. Все должны знать... во всяком случае в Штатах имеют право люди знать, были коррупционные там ситуации созданы или нет сотрудниками бывшей администрации, чего здесь такого?", - сказал Путин на пленарной сессии "Российской энергетической недели", отвечая на вопрос о стенограмме разговора Трампа и Зеленского.