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РИА Новости

Путин всегда готов к тому, что его разговор могут опубликовать

15:55 02.10.2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевПрезидент РФ Владимир Путин выступает на третьем международном форуме "Российская энергетическая неделя - 2019"
Президент РФ Владимир Путин выступает на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя - 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что благодаря его прежней жизни он всегда готов к тому, что любой его разговор может быть опубликован.
"Я ведь не всю жизнь работаю в том качестве, в котором сегодня нахожусь. Прежняя моя жизнь приучила меня к тому, что любой мой разговор может быть опубликован, и я всегда исхожу из этого", - сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя" на встрече с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций в ответ на вопрос, хотел бы он, чтобы его разговор с президентом США Дональдом Трампом опубликовали.
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