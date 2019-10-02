Путин всегда готов к тому, что его разговор могут опубликовать

"Я ведь не всю жизнь работаю в том качестве, в котором сегодня нахожусь. Прежняя моя жизнь приучила меня к тому, что любой мой разговор может быть опубликован, и я всегда исхожу из этого", - сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя" на встрече с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций в ответ на вопрос, хотел бы он, чтобы его разговор с президентом США Дональдом Трампом опубликовали.