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РИА Новости

Путин заявил, что Россия никогда не пыталась уйти от доллара

15:53 02.10.2019 (обновлено: 18:51 02.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты долларов США различного достоинства
Банкноты долларов США различного достоинства
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты долларов США различного достоинства. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Россия никогда не ставила задачу уйти от доллара как от платежного инструмента, но вынуждена себя обезопасить, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы, кстати говоря, никогда не ставили перед собой задачу уйти от доллара как от платежного инструмента. Но вынуждены просто думать о том, как обезопасить себя", - сказал Путин на встрече с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций в рамках форума "Российская энергетическая неделя".
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Президент России отметил, что США, вводя ограничения на использование доллара, "своими руками уничтожают доллар" и подрывают к нему доверие. По его словам, золотовалютные резервы многих стран сокращаются в долларовом выражении, падают долларовые расчеты мировой торговли. Использование США долларовых расчетов как инструмента политической борьбы приводит к тому, что многие страны мира задумываются и переходят к расчетам в национальных валютах.
Путин также напомнил, что между странами Евразийского экономического союза 72% расчетов осуществляются уже в рублях.
"Я думаю, что переосмысление этой ситуации обязательно должно прийти к правящим кругам США", - заключил Путин.
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Владимир ПутинРоссияЭкономика
Популярные комментарии
политика наша чванливая. надоело наблюдать, надоели недомеры, надоело это лицемерие во власти, надоели все. Сталин был хорошим человеком, действительно отцом народа. Он бы знал, что делать и как.
2 октября, 16:17
Александр Сергеевич
138431349
президент говорит,как соловей поёт... )
2 октября, 16:32
ygrosha
833200332
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