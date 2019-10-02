Путин заявил, что Россия никогда не пыталась уйти от доллара

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Россия никогда не ставила задачу уйти от доллара как от платежного инструмента, но вынуждена себя обезопасить, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы, кстати говоря, никогда не ставили перед собой задачу уйти от доллара как от платежного инструмента. Но вынуждены просто думать о том, как обезопасить себя", - сказал Путин на встрече с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций в рамках форума "Российская энергетическая неделя".

Президент России отметил, что США, вводя ограничения на использование доллара, "своими руками уничтожают доллар" и подрывают к нему доверие. По его словам, золотовалютные резервы многих стран сокращаются в долларовом выражении, падают долларовые расчеты мировой торговли. Использование США долларовых расчетов как инструмента политической борьбы приводит к тому, что многие страны мира задумываются и переходят к расчетам в национальных валютах.

Путин также напомнил, что между странами Евразийского экономического союза 72% расчетов осуществляются уже в рублях.