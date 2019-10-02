Врачи онкоцентра Блохина составили график увольнения

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Онкологи Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина составили график увольнения, чтобы дети, которым они начали лечение, могли его продолжить, сообщил замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра Георгий Менткевич.

Ранее в понедельник СМИ писали, что детские онкологи из центра имени Блохина выступили с обращением о готовности уволиться в полном составе в случае, если не сменят их руководство. Во вторник директор онкоцентра Иван Стилиди сообщил, что пять врачей подали заявления об увольнении. Менткевич в среду сообщил, что уволиться решили девять врачей.

"Мы чувствуем полную ответственность по отношению к нашим пациентам... Поэтому мы создали график такой (увольнения), что мы обязаны сделать все то по отношению к тем пациентам, которым мы начали лечение", - сказал Менткевич на пресс-конференции.