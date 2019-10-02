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РИА Новости

Врачи онкоцентра Блохина составили график увольнения

15:52 02.10.2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоЗамдиректора НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра Георгий Менткевич
Замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра Георгий Менткевич
© РИА Новости / Алексей Куденко
Замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра Георгий Менткевич
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Онкологи Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина составили график увольнения, чтобы дети, которым они начали лечение, могли его продолжить, сообщил замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра Георгий Менткевич.
Ранее в понедельник СМИ писали, что детские онкологи из центра имени Блохина выступили с обращением о готовности уволиться в полном составе в случае, если не сменят их руководство. Во вторник директор онкоцентра Иван Стилиди сообщил, что пять врачей подали заявления об увольнении. Менткевич в среду сообщил, что уволиться решили девять врачей.
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль на пресс-конференции по итогам лечения Касима Алькадима
1 октября, 13:46РИА Новости
Рошаль не поддержал решение врачей центра Блохина об увольнении
"Мы чувствуем полную ответственность по отношению к нашим пациентам... Поэтому мы создали график такой (увольнения), что мы обязаны сделать все то по отношению к тем пациентам, которым мы начали лечение", - сказал Менткевич на пресс-конференции.
По его словам, с пациентами, которым они начали лечение, остается очень грамотный профессионал, доктор медицинских наук Игорь Долгополов, который будет курировать этих больных до того момента, пока его увольнение не будет безопасно для пациентов.
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Ситуация вокруг онкоцентра имени БлохинаНИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина РАМНМоскваОбщество
Популярные комментарии
Свято место пусто не бывает
2 октября, 16:32
Greta Zubritsky
170014137
Беда в том,что деньги на зарплаты есть и немалые,но они(деньги) постоянно "где-то зависают"....Вот с этими "зависаниями" и надо разбираться....
2 октября, 16:09
Laspie9
10470300
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