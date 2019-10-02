Суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве полковника СК в Москве

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду арестовал Сергея Григорьева до 1 декабря по обвинению в убийстве полковника СК России Владислава Капустина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Во вторник Капустина ранили ножом прямо у проходной центрального офиса Следственного комитета в Москве, впоследствии офицер умер в реанимации. Предполагаемого убийцу, Сергея Григорьева, быстро задержали. Ему грозит пожизненный срок по обвинению в посягательстве на сотрудника правоохранительного органа.
"Ходатайство следствия удовлетворить", — огласила решение судья Наталия Дударь.
Таким образом, Григорьев отправится в СИЗО минимум на два месяца. Сам Григорьев рассказал, что работал грузчиком и не против заключения под стражу.
В ходе суда подтвердилось, что Григорьев состоит на учете в психоневрологическом диспансере № 9 в Санкт-Петербурге с апреля 2013 года. Кроме того, по данным следствия, он на учете у психиатра-нарколога с ноября 2016-го и лечился в психоневрологической больнице имени Кащенко.