Суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве полковника СК в Москве

Сергей Григорьев, обвиняемый в нападении на сотрудника Следственного комитета России Владислава Капустина, в суде. 2 октября 2019

Сергей Григорьев, обвиняемый в нападении на сотрудника Следственного комитета России Владислава Капустина, в суде. 2 октября 2019

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду арестовал Сергея Григорьева до 1 декабря по обвинению в убийстве полковника СК России Владислава Капустина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Во вторник Капустина ранили ножом прямо у проходной центрального офиса Следственного комитета в Москве, впоследствии офицер умер в реанимации. Предполагаемого убийцу, Сергея Григорьева, быстро задержали. Ему грозит пожизненный срок по обвинению в посягательстве на сотрудника правоохранительного органа.

"Ходатайство следствия удовлетворить", — огласила решение судья Наталия Дударь.

Таким образом, Григорьев отправится в СИЗО минимум на два месяца. Сам Григорьев рассказал, что работал грузчиком и не против заключения под стражу.