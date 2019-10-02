В ЦИК подали 184 иска об отмене итогов выборов в единый день голосования

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. По итогам единого дня голосования 8 сентября было подано 184 иска об отмене результатов выборов в 8 регионах, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"У нас сейчас 184 исковых заявления об отмене итогов голосования, результатов выборов всех уровней в 9 регионах из 85 (субъектов)", - сказала Памфилова на расширенном заседании научно-экспертного совета при ЦИК.

Она отметила, что 4 иска подано по высшим должностным лицам в двух регионах - Забайкалье и Санкт-Петербурге.

По выборам депутатов заксобраний поступило 15 исков в 4 субъектах РФ, добавила глава ЦИК.