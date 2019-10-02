Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-02T16:52Z
https://ria.ru/20191002/1559361417.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155935/99/1559359950_409:31:2579:1251_1036x0_80_0_0_fe2c7a7753dc831a334a4a904c9f8d7c.jpg
РИА Новости

Путин прокомментировал выступление Греты Тунберг в ООН

15:49 02.10.2019 (обновлено: 16:52 02.10.2019)
37446
© РИА Новости / Илья ПиталевПрезидент РФ Владимир Путин на третьем международном форуме "Российская энергетическая неделя"
Президент РФ Владимир Путин на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя
© РИА Новости / Илья Питалев
Президент РФ Владимир Путин на третьем международном форуме "Российская энергетическая неделя"
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Использовать детей и подростков даже для достижения благородных целей недопустимо, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя выступления в ООН Греты Тунберг.
Школьница Грета Тунберг в прошлом году вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить меры по борьбе с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок - FridaysForFuture. Согласно заключению Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГИЭК), человечеству необходимо значительно снизить выбросы СО2, чтобы предотвратить потепление выше, чем на 1,5 градуса. Однако до сих пор только 12 стран официально подтвердили свои обязательства по снижению выбросов. Тунберг также выступила на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке.
Шведская активистка Грета Тунберг выступает в Европейском парламенте в Страсбурге
24 сентября, 17:33Радио Sputnik
Экоактивистка Грета Тунберг сравнила мировых лидеров с похитителями детства
"Я уверен, что Грета добрая девочка и искренняя очень, но взрослые должны сделать все, чтобы не заводить подростков и детей в какие-то крайние ситуации, должны оградить их от излишних эмоций, которые могут разрушить личность. Вот я о чем хочу сказать", - сказал Путин на пленарной сессии Российской энергетической недели.
По его словам, в целом нельзя не поддержать те идеи, которые связаны с развитием возобновляемых источников энергии. "Надо только исходить из реалий и подталкивая этот процесс - а я сейчас в своем выступлении говорил, как мы делаем это в России: мы не только подписали и завершаем процесс имплементации Парижского соглашения, мы внутри страны еще и предпринимаем целый ряд шагов, направленный на то, чтобы ограничить выбросы, на то, чтобы развивать альтернативные источники, делаем это в том числе инструментами налогового регулирования, создавая преференции для развития альтернативных видов источников, газ развиваем как наиболее чистый углеводород", - рассказал Путин.
"Но повторю еще раз - использовать детей и подростков для достижения даже таких благородных целей, причем в достаточно жестком и эмоциональном варианте, я считаю неправильным", - добавил он.
Шведская активистка Грета Тунберг выступает на саммите ООН по климату в Нью-Йорке
1 октября, 03:13РИА Новости
Грету Тунберг пригласили в Госдуму
2621564529
Обсудить 16
Грета ТунбергВладимир ПутинООНРоссияВ мире
Популярные комментарии
Путин абсолютно прав,а если к этому добавить,что ее используют в более глобальном проекте ликвидации экономик мира во всех областях,обнищания стран,ради того,чтобы мощные корпорации завладели всем производством по всему миру и правительства пойдут к ним с протянутой рукой.
2 октября, 16:13
ddokshin
6200005
И он абсолютно прав в этом вопросе.
2 октября, 15:56
Ivan Vdulin
6200003
Рекомендуем
Молоток и наручники на столе у судьи
В Брянской области родители вместе с друзьями изнасиловали ребенка
РИА
Новости
Девушка у стоматолога
Прощай, вставная челюсть. Ученые придумали альтернативу зубным имплантатам
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Армении Никол Пашинян в Ереване. 1 октября 2019
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
Банкоматы
Зарплаты, пенсии и кредиты: что изменится с 1 октября
Лента
новостей
Житель ДНР с флагом
Украина подписала "формулу Штайнмайера"
Мясо или фрукты
Вкусная смерть: ученые узнали, кто живет дольше — мясоеды или вегетарианцы
Артем Шейнин
Шейнин вытолкал из студии украинского эксперта после его слов о Захарове
В Нью-Йорке посетительница зоопарка залезла в вольер, чтобы подразнить льва
В Нью-Йорке посетительница зоопарка залезла в вольер, чтобы подразнить льва
Биологически активные добавки
Эндокринолог рассказала о серьезной опасности витаминов
Президент РФ Владимир Путин на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя
Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла своих слов
Фредди Меркьюри, солист рок-группы Queen во время концерта в Сиднее
Стало известно, какая привычка Фредди Меркьюри мешала его интимной жизни
Певец Карел Готт
Умер чешский певец Карел Готт
Айсберги Антарктиды
В Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:27Медведев на Кубе проведет переговоры с лидером страны Диас-Канелем
00:21Пережившие аварию ракеты Овчинин, Хейг и аль-Мансури вернутся на Землю
00:18В Дербенте пожаловавшийся на зубную боль мужчина убил стоматолога
00:15Путин примет участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай"
00:12Apple выступила в верховном суде против депортации "мечтателей"-иммигрантов
00:12На Земле Франца-Иосифа ученые нашли череп арктического единорога
00:00США и Финляндия будут укреплять сотрудничество в сфере энергетики
23:55Рада приняла проект о внесении изменений в закон о Нацсовете по ТВ и радио
23:48В Багдаде правоохранители применили газ для разгона протестующих
23:48Доминго ушел с поста гендиректора оперы Лос-Анджелеса после секс-скандала
23:37ЕС обеспокоен применением насилия в Гонконге
23:35США объявили о новых пошлинах на европейские товары
23:20Пентагон ответил на обвинения в срыве вывода беженцев из лагеря "Рукбан"
23:14Гонконгская полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих
23:10США могут ввести пошлины на вино и сыры из ЕС в рамках дела Airbus
23:10Лавров назвал "формулу Штайнмайера" уступкой
23:00Во Владимире директор школы обезвредил пришедшего с топором подростка
22:55Трамп рассказал, как принимал решение о выделении помощи Украине
22:47Ален Делон появится на большом экране после десятилетнего перерыва
22:35Трамп назвал конгрессмена Шиффа мошенником
Лента новостейМолния