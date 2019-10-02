Мосгорсуд смягчил приговор основателю сети "Корчма Тарас Бульба"

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Мосгорсуд смягчил на три месяца приговор основателю сети "Корма Тарас Бульба" Юрию Белойвану, ранее получившему 2 года колонии за неуплату налогов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: наказание по 199 статье УК снизить до 7 месяцев лишения свободы, по совокупности преступлений назначить наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 9 месяцев колонии общего режима", - сказала судья Лариса Полякова.

Защита бизнесмена просила изменить ему наказание на не связанное с лишением свободы. По словам адвокатов, у Белойвана шесть несовершеннолетних детей, к которым он хотел бы скорее вернуться.

В июле Басманный суд Москвы приговорил Белойвана к 2 годам колонии общего режима, как и просило гособвинение. Бизнесмен заключил сделку со следствием, дело рассматривалось в особом порядке. Он признан виновным в совершении восьми преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере). От уплаты налогов Белойваном, по данным СК, было сокрыто более 650 миллионов рублей.

По версии следствия, с января 2011 по март 2014 года Белойван с целью уклонения от уплаты налогов с восьми подконтрольных ему организаций, осуществляющих ресторанную деятельность под товарным знаком "Корчма Тарас Бульба", организовал практику расчета с клиентами только наличными и невыдачи кассовых чеков.