ЦИК обозначил сроки подготовки анализа избирательной кампании в Мосгордуму

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. ЦИК подготовит полный анализ избирательной кампании в Мосгордуму не раньше конца ноября-начала декабря, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на расширенном заседании научно-экспертного совета при ЦИК России, следует из сообщения на сайте Центризбиркома.
"По Москве, поскольку там тоже был такой горячий всплеск, мы сейчас анализируем все, снимаем всю шелуху, в том числе информационную. В сухом остатке будет готов полный анализ того, что произошло, почему произошло, в чем причина, какова ответственность с нашей стороны - всё это будет к концу ноября, началу декабря, не раньше", - сказала Памфилова.
Ранее отказ ряду кандидатов, в том числе некоторым представителям оппозиции, в регистрации в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы, спровоцировал массовые протесты.