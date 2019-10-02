ЦИК обозначил сроки подготовки анализа избирательной кампании в Мосгордуму

"По Москве, поскольку там тоже был такой горячий всплеск, мы сейчас анализируем все, снимаем всю шелуху, в том числе информационную. В сухом остатке будет готов полный анализ того, что произошло, почему произошло, в чем причина, какова ответственность с нашей стороны - всё это будет к концу ноября, началу декабря, не раньше", - сказала Памфилова.