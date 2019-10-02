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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

ЦИК обозначил сроки подготовки анализа избирательной кампании в Мосгордуму

15:48 02.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
© РИА Новости / Владимир Песня
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Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова . Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. ЦИК подготовит полный анализ избирательной кампании в Мосгордуму не раньше конца ноября-начала декабря, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на расширенном заседании научно-экспертного совета при ЦИК России, следует из сообщения на сайте Центризбиркома.
"По Москве, поскольку там тоже был такой горячий всплеск, мы сейчас анализируем все, снимаем всю шелуху, в том числе информационную. В сухом остатке будет готов полный анализ того, что произошло, почему произошло, в чем причина, какова ответственность с нашей стороны - всё это будет к концу ноября, началу декабря, не раньше", - сказала Памфилова.
Ранее отказ ряду кандидатов, в том числе некоторым представителям оппозиции, в регистрации в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы, спровоцировал массовые протесты.
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Выборы в МосгордумуЭлла ПамфиловаЦИК РФМосковская городская думаМоскваРоссияПолитика
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