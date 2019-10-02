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РИА Новости

"Ростех" заявил о кризисе в российском авиастроении

15:45 02.10.2019 (обновлено: 16:10 02.10.2019)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПавильон компании "Ростех" на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме
Павильон компании Ростех на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. "Ростех" направил в государственные ведомства набор предложений по финансовому оздоровлению ОАК и по выводу отечественного авиастроения из кризиса, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
"С учетом реального экономического положения ОАК мы направили в государственные ведомства максимально объективную картину, а также набор конкретных предложений, которые призваны способствовать финансовому оздоровлению компании и выводу отечественного авиастроения из кризиса. Отметим, что это не готовые решения, а именно сценарии, которые предстоит рассмотреть государству, чтобы определить дальнейшую стратегию действий. Выбор конкретного сценария в данном случае - за государством", - сказали в "Ростехе".
Там пояснили, что ключевая проблема ОАК сегодня – низкая производительность труда. "Она в 7-10 раз ниже, чем у мировых лидеров отрасли, таких как Boeing и Airbus. Предложения направлены на снижение операционных издержек компании: это и оптимизация избыточных мощностей, и оптимизация персонала, прежде всего, управленческого, а также меры, направленные на реструктуризацию критической задолженности ОАК и на стимулирование спроса в сегменте гражданской авиационной техники", - уточнили в пресс-службе.
Директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков
5 сентября, 07:47РИА Новости
Сердюков анонсировал возможную масштабную реформу в авиастроении
Ранее индустриальный директор авиационного кластера "Ростеха" Анатолий Сердюков в интервью РИА Новости анонсировал возможную масштабную реформу в авиастроении. По его словам, у "Ростеха" вызывает особую озабоченность значительный кредитный портфель ОАК. Сердюков тогда отметил, что проблема расшивания долгов ОАК требует комплексного решения с участием государства, а его участие обязывает вносить существенные изменения в операционную деятельность ОАК и, возможно, повлечет реформирование авиастроения в целом.
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РостехОбъединенная авиастроительная корпорацияЭкономика
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