"Ростех" заявил о кризисе в российском авиастроении

"С учетом реального экономического положения ОАК мы направили в государственные ведомства максимально объективную картину, а также набор конкретных предложений, которые призваны способствовать финансовому оздоровлению компании и выводу отечественного авиастроения из кризиса. Отметим, что это не готовые решения, а именно сценарии, которые предстоит рассмотреть государству, чтобы определить дальнейшую стратегию действий. Выбор конкретного сценария в данном случае - за государством", - сказали в "Ростехе".

Там пояснили, что ключевая проблема ОАК сегодня – низкая производительность труда. "Она в 7-10 раз ниже, чем у мировых лидеров отрасли, таких как Boeing и Airbus. Предложения направлены на снижение операционных издержек компании: это и оптимизация избыточных мощностей, и оптимизация персонала, прежде всего, управленческого, а также меры, направленные на реструктуризацию критической задолженности ОАК и на стимулирование спроса в сегменте гражданской авиационной техники", - уточнили в пресс-службе.