"Ростех" заявил о кризисе в российском авиастроении

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. "Ростех" направил в государственные ведомства набор предложений по финансовому оздоровлению ОАК и по выводу отечественного авиастроения из кризиса, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
"С учетом реального экономического положения ОАК мы направили в государственные ведомства максимально объективную картину, а также набор конкретных предложений, которые призваны способствовать финансовому оздоровлению компании и выводу отечественного авиастроения из кризиса. Отметим, что это не готовые решения, а именно сценарии, которые предстоит рассмотреть государству, чтобы определить дальнейшую стратегию действий. Выбор конкретного сценария в данном случае - за государством", - сказали в "Ростехе".
Там пояснили, что ключевая проблема ОАК сегодня – низкая производительность труда. "Она в 7-10 раз ниже, чем у мировых лидеров отрасли, таких как Boeing и Airbus. Предложения направлены на снижение операционных издержек компании: это и оптимизация избыточных мощностей, и оптимизация персонала, прежде всего, управленческого, а также меры, направленные на реструктуризацию критической задолженности ОАК и на стимулирование спроса в сегменте гражданской авиационной техники", - уточнили в пресс-службе.
Ранее индустриальный директор авиационного кластера "Ростеха" Анатолий Сердюков в интервью РИА Новости анонсировал возможную масштабную реформу в авиастроении. По его словам, у "Ростеха" вызывает особую озабоченность значительный кредитный портфель ОАК. Сердюков тогда отметил, что проблема расшивания долгов ОАК требует комплексного решения с участием государства, а его участие обязывает вносить существенные изменения в операционную деятельность ОАК и, возможно, повлечет реформирование авиастроения в целом.