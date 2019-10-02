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РИА Новости

Политизация экономики наносит ущерб международным делам США, заявил Путин

15:44 02.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на третьем международном форуме "Российская энергетическая неделя"
Президент РФ Владимир Путин на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Политизация и использование инструментов внутренней политики в области международных отношений и перекладывание их в экономику наносят ущерб международным делам США, сказал президент России Владимир Путин, выступая на международном форуме Российская энергетическая неделя-2019.
Президент отметил, что в результате всего, что происходило в отношениях России и США, были закрыты некоторые проекты с Exxon Mobil, что не пошло на пользу никому.
"Мы вынуждены были в результате того, что происходило, безосновательно происходило, и мы сейчас свидетелями этого являемся, мы вынуждены были закрыть некоторые проекты с ExxonMobil, ExxonMobil получал бы сейчас хорошую прибыль, работал бы с Роснефтью, реализовывал бы крупные проекты, которые пошли бы на пользу и американской компании, и нашей, и мировой энергетике. А мы их закрыли. Ну и кто выиграл от этого? Никто, все только потеряли", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что подобный подход только наносит ущерб международным делам США.
"Политизация и использование таких вот инструментов внутренней политики, перекладывая их на область международных отношений, либо тем более в экономику, это ни к чему не ведет, ни внутри США, и наносит ущерб международным делам", - сказал Путин.
ExxonMobil, штаб-квартира которой находится в штате Техас, является крупнейшей частной нефтяной компанией в мире и одной из крупнейших по размеру капитализации.
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Вчера, 15:17РИА Новости
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