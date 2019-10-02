Политизация экономики наносит ущерб международным делам США, заявил Путин

"Мы вынуждены были в результате того, что происходило, безосновательно происходило, и мы сейчас свидетелями этого являемся, мы вынуждены были закрыть некоторые проекты с ExxonMobil, ExxonMobil получал бы сейчас хорошую прибыль, работал бы с Роснефтью, реализовывал бы крупные проекты, которые пошли бы на пользу и американской компании, и нашей, и мировой энергетике. А мы их закрыли. Ну и кто выиграл от этого? Никто, все только потеряли", - сказал Путин.