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РИА Новости

Трамп, атаки дронов и газ: Путин выступил на "Энергетической неделе"

15:45 02.10.2019 (обновлено: 22:23 02.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин на третьем международном форуме "Российская энергетическая неделя"
Президент России Владимир Путин на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент России Владимир Путин на третьем международном форуме "Российская энергетическая неделя"
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Владимир Путин выступил на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя". Он поприветствовал участников и отметил, что мероприятие предоставляет площадку для всех, кто заинтересован в развитии мировой энергетики.
Во встрече приняли участие министры энергетики Саудовской Аравии, Турции, Белоруссии, Азербайджана, министр нефти Ирана, министр нефтяной промышленности Венесуэлы, а также генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо.
Ключевые заявления президента России — в материале РИА Новости.

О газопроводах в Европу

"Мы продолжаем реализацию крупных инфраструктурных проектов, таких как газопроводы "Турецкий поток", "Северный поток". <…> Вновь подчеркну, эти проекты реализуются совместно с европейскими компаниями и носят исключительно коммерческий характер. Я хочу это еще раз подчеркнуть: здесь нет никакой политической подоплеки".

Путин пояснил, что "задача этих проектов — диверсифицировать маршруты поставок газа, убрать транзитные риски и тем самым укрепить энергетическую безопасность Европы".
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"Соединенные штаты, к сожалению, всегда были против нашего сотрудничества энергетического с Европой", — отметил президент.
Он добавил, что если бы "Северного потока" не было, Европа на фоне падения добычи в Великобритании и Нидерландах испытала бы дефицит.
"Никакие поставки из США это не могут восполнить", — пояснил Путин.

Об атаке на саудовские нефтяные объекты

Российский лидер осудил нападения на нефтегазовые объекты Саудовской Аравии, он подчеркнул, "это деструктивное событие, которое повлекло за собой серьезные последствия для мирового энергетического рынка".

"Колебания (на рынке. — Прим. ред.) были кратковременными: мы с вами знаем, что в течение недели все восстановилось на мировых рынках, и сейчас цена Brent упала ниже 60 долларов за баррель. Поэтому они (нападения. — Прим. ред.) не приводят к нужному эффекту для тех, кто планирует подобное осуществлять, подобные акции, но вредят мировой экономике и потребителям в том числе".

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О расследовании атак на объекты Саудовской Аравии

Путин осудил попытки некоторых стран переложить ответственность за нападение на Иран, "поскольку для этого нет никаких доказательств".
"Разведывательные службы США обслуживают нынешнюю политику этой страны. Но они пока не представили никаких доказательств. И мы разговаривали с руководством Саудовской Аравии, я лично разговаривал с наследным принцем. И я так понял своего собеседника, что и Саудовская Аравия стремится к тому, чтобы получить неопровержимые доказательства по поводу причастности той или иной страны к этим событиям. Но пока никто этих доказательств не представил".

Об отношениях с Трампом

"У нас не было никогда никакой близости, ее нет и сейчас. У нас есть деловые — хорошие, на мой взгляд, — достаточно устойчивые доверительные отношения, но близость отношений между мной и президентом Трампом никак не повлияла на внутриполитические дрязги в США. <…> Эти все скандалы внутри США возникли до того, как мы познакомились с Трампом, какая же здесь близость?"

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Об обвинениях во вмешательстве в выборы

Отвечая на вопрос американского журналиста о предполагаемом вмешательстве в выборы в США, Путин в шутку сказал, что Россия "обязательно будет это делать", и попросил никому не говорить. Перейдя на серьезный тон, он продолжил: "Вы знаете, у нас своих проблем хватает, мы занимаемся решением внутренних проблем и прежде всего нацелены на это".

"Ну что нам вмешиваться в какие-то выборы в каких-то странах? Мы внимательно следим за тем, что происходит в мировой экономике и в мировой политике. <…> Наш крупнейший партнер в Европе — Германия, а вообще, Евросоюз — крупнейший торговый партнер в целом. Значит, нас тут и интересует, что там будет происходить. <…> А какие там выборы будут, нас совсем не интересует. Мы будем работать с любым партнером, с любым президентом, которого изберет американский народ. Если это будет господин Трамп, значит, будем с ним работать, если нет — значит, нет".

О расследовании спецпрокурора Мюллера

"Highly likely — мы это уже слышали. Он (спецпрокурор Роберт Мюллер. — Прим. ред.) не нашел никаких доказательств нашего сговора с Трампом в прежние времена, но высказал опасения, что мы можем это сделать в будущем. Это смешно или было бы смешно, если бы не было так грустно. Потому что все то, что мы видим сейчас во внутриполитической сфере США, нарушает российско-американские отношения. И, я уверен, идет во вред самим Соединенным Штатам".

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О переговорах с Киевом по газу

Путин отметил, что Россия была давно готова к переговорам с Киевом по газу, но украинская сторона никак не могла сформировать уполномоченные для этого органы власти.

"Украина пытается имплементировать энергетическое законодательство Европы. И если она сможет это сделать до окончания года, <...> готовы будем работать в рамках европейского законодательства и подпишем договор, транзит с Украиной в соответствии с европейским законодательством. Если она не сможет этого сделать, что вполне вероятно — существуют внутриукраинские законодательные и политические процедуры, которые еще нужно украинским партнерам пройти, это не очень просто будет сделать, — то мы просто готовы продлить на какое-то время, скажем, на год существующий контракт на прокачку".

Об украинской экономике

"Уровень ВВП (Украины. — Прим. ред.) не просто упал, он рухнул за предыдущие годы в связи с утратой российского рынка. Некоторые отрасли промышленности Украины практически перестали существовать. Украина, когда находилась с Россией в составе Советского Союза, была высокотехнологичной промышленной республикой. Она утратила статус промышленно развитого государства".

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О долларе

"Доллар пользовался очень большим доверием во всем мире. Это почти единственная была универсальная валюта мировая. Зачем-то Соединенные Штаты начали использовать долларовые расчеты как инструмент политической борьбы, вводить ограничения на использование доллара. Своими руками начали пилить сук, на котором сидят. Так скоро они грохнутся. <…> Мы, кстати говоря, никогда не ставили перед собой задачу уйти от доллара как от платежного инструмента. Но вынуждены просто думать о том, как обезопасить себя".

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Мухаммед БаркиндоТурецкий потокРоберт МюллерСеверный потокОПЕКЕвросоюзВладимир ПутинГерманияBrentСША
Популярные комментарии
Если пенсии поднимут до 25000 и минималка до этой суммы то мы не против сеапотока2 но похоже простым гражданам кукиш. И газ за баксы или евро раздадут
2 октября, 16:57
Валерий Ладыкин
211006
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