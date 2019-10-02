Трамп, атаки дронов и газ: Путин выступил на "Энергетической неделе"

О газопроводах в Европу
"Мы продолжаем реализацию крупных инфраструктурных проектов, таких как газопроводы "Турецкий поток", "Северный поток". <…> Вновь подчеркну, эти проекты реализуются совместно с европейскими компаниями и носят исключительно коммерческий характер. Я хочу это еще раз подчеркнуть: здесь нет никакой политической подоплеки".
Об атаке на саудовские нефтяные объекты
"Колебания (на рынке. — Прим. ред.) были кратковременными: мы с вами знаем, что в течение недели все восстановилось на мировых рынках, и сейчас цена Brent упала ниже 60 долларов за баррель. Поэтому они (нападения. — Прим. ред.) не приводят к нужному эффекту для тех, кто планирует подобное осуществлять, подобные акции, но вредят мировой экономике и потребителям в том числе".
О расследовании атак на объекты Саудовской Аравии
Об отношениях с Трампом
"У нас не было никогда никакой близости, ее нет и сейчас. У нас есть деловые — хорошие, на мой взгляд, — достаточно устойчивые доверительные отношения, но близость отношений между мной и президентом Трампом никак не повлияла на внутриполитические дрязги в США. <…> Эти все скандалы внутри США возникли до того, как мы познакомились с Трампом, какая же здесь близость?"
Об обвинениях во вмешательстве в выборы
"Ну что нам вмешиваться в какие-то выборы в каких-то странах? Мы внимательно следим за тем, что происходит в мировой экономике и в мировой политике. <…> Наш крупнейший партнер в Европе — Германия, а вообще, Евросоюз — крупнейший торговый партнер в целом. Значит, нас тут и интересует, что там будет происходить. <…> А какие там выборы будут, нас совсем не интересует. Мы будем работать с любым партнером, с любым президентом, которого изберет американский народ. Если это будет господин Трамп, значит, будем с ним работать, если нет — значит, нет".
О расследовании спецпрокурора Мюллера
"Highly likely — мы это уже слышали. Он (спецпрокурор Роберт Мюллер. — Прим. ред.) не нашел никаких доказательств нашего сговора с Трампом в прежние времена, но высказал опасения, что мы можем это сделать в будущем. Это смешно или было бы смешно, если бы не было так грустно. Потому что все то, что мы видим сейчас во внутриполитической сфере США, нарушает российско-американские отношения. И, я уверен, идет во вред самим Соединенным Штатам".
О переговорах с Киевом по газу
"Украина пытается имплементировать энергетическое законодательство Европы. И если она сможет это сделать до окончания года, <...> готовы будем работать в рамках европейского законодательства и подпишем договор, транзит с Украиной в соответствии с европейским законодательством. Если она не сможет этого сделать, что вполне вероятно — существуют внутриукраинские законодательные и политические процедуры, которые еще нужно украинским партнерам пройти, это не очень просто будет сделать, — то мы просто готовы продлить на какое-то время, скажем, на год существующий контракт на прокачку".
Об украинской экономике
"Уровень ВВП (Украины. — Прим. ред.) не просто упал, он рухнул за предыдущие годы в связи с утратой российского рынка. Некоторые отрасли промышленности Украины практически перестали существовать. Украина, когда находилась с Россией в составе Советского Союза, была высокотехнологичной промышленной республикой. Она утратила статус промышленно развитого государства".
О долларе
"Доллар пользовался очень большим доверием во всем мире. Это почти единственная была универсальная валюта мировая. Зачем-то Соединенные Штаты начали использовать долларовые расчеты как инструмент политической борьбы, вводить ограничения на использование доллара. Своими руками начали пилить сук, на котором сидят. Так скоро они грохнутся. <…> Мы, кстати говоря, никогда не ставили перед собой задачу уйти от доллара как от платежного инструмента. Но вынуждены просто думать о том, как обезопасить себя".