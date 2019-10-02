Украина утратила статус промышленно развитого государства, заявил Путин

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Украина утратила статус промышленно развитого государства, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе.
"Уровень ВВП (Украины - Прим. ред.) не просто упал, он рухнул за предыдущие годы в связи с утратой российского рынка. Некоторые отрасли промышленности Украины практически перестали существовать. Украина, когда находилась с Россией в составе Советского Союза, была высокотехнологичной промышленной республикой. Она утратила статус промышленно развитого государства", - заявил президент.
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