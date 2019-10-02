Украина утратила статус промышленно развитого государства, заявил Путин

"Уровень ВВП (Украины - Прим. ред.) не просто упал, он рухнул за предыдущие годы в связи с утратой российского рынка. Некоторые отрасли промышленности Украины практически перестали существовать. Украина, когда находилась с Россией в составе Советского Союза, была высокотехнологичной промышленной республикой. Она утратила статус промышленно развитого государства", - заявил президент.