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РИА Новости

Девять врачей онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении

15:40 02.10.2019 (обновлено: 18:34 02.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКапельница в детской больнице
Капельница в детской больнице
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Девять врачей НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина написали заявления об увольнении, сообщил замдиректора НИИ Георгий Менткевич.
На пресс-конференции он пояснил, что это шесть сотрудников отделения трансплантации, двое — из отделения гематологии и один из отделения головы и шеи.
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Менткевич добавил, что врачи составили график увольнения таким образом, чтобы дети, лечение которых уже началось, могли его продолжить.
По его словам, с пациентами остается доктор медицинских наук Игорь Долгополов, который будет курировать больных до того момента, пока его увольнение не будет для них безопасно.
Другой замдиректора НИИ Максим Рыков, в свою очередь, отметил, что сейчас несколько врачей находятся на больничном и в отпусках.

"Как они мне говорили, они тоже уже написали заявление об увольнении и хотят его тоже передать, когда выйдут на рабочее место", — заявил он.

По словам Рыкова, многие медсестры также намерены уволиться, как только найдут другую работу.
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Рошаль не поддержал решение врачей центра Блохина об увольнении
В понедельник СМИ сообщили, что онкологи детского центра имени Блохина готовы уволиться в полном составе, если в учреждении не сменят директора — Светлану Варфоломееву, которую назначили на эту должность в июне.
По словам медиков, новое начальство мешает работе. Кроме того, они назвали условия в онкоцентре "ужасными", а также пожаловались, что администрация "терроризирует" коллектив через "закрытый и несправедливый" процесс начисления зарплаты.
В Минздраве заявления врачей онкоцентра назвали грубым нарушением врачебной этики.
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1 октября, 11:44РИА Новости
Ситуацией в онкоцентре имени Блохина занимается Минздрав, заявили в Кремле
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Ситуация вокруг онкоцентра имени БлохинаРоссийский онкологический научный центр имени Н. Н. БлохинаМоскваОбщество
Популярные комментарии
Публичный шантаж, очень плохая идея. Для врачей, должных людей лечить, вдвойне.
2 октября, 17:16
Vladimir Kazakov
9102326
Кто то писал, что в этом онкоцентре без взяток и подношений лечения не дождешься, в принципе как и во всех остальных. Может новый начальник решил с этим покончить, поэтому вся эта возня началась. Мы же не знаем сути, что там произошло на самом деле. Пусть Ген. прокуратура займется этой ситуацией.
2 октября, 16:34
Vlad Unfamiliar
13012019
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