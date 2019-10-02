Девять врачей онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Девять врачей НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина написали заявления об увольнении, сообщил замдиректора НИИ Георгий Менткевич.

На пресс-конференции он пояснил, что это шесть сотрудников отделения трансплантации, двое — из отделения гематологии и один из отделения головы и шеи.

Менткевич добавил, что врачи составили график увольнения таким образом, чтобы дети, лечение которых уже началось, могли его продолжить.

По его словам, с пациентами остается доктор медицинских наук Игорь Долгополов, который будет курировать больных до того момента, пока его увольнение не будет для них безопасно.

Другой замдиректора НИИ Максим Рыков, в свою очередь, отметил, что сейчас несколько врачей находятся на больничном и в отпусках.

"Как они мне говорили, они тоже уже написали заявление об увольнении и хотят его тоже передать, когда выйдут на рабочее место", — заявил он.

По словам Рыкова, многие медсестры также намерены уволиться, как только найдут другую работу.

В понедельник СМИ сообщили, что онкологи детского центра имени Блохина готовы уволиться в полном составе, если в учреждении не сменят директора — Светлану Варфоломееву, которую назначили на эту должность в июне.

По словам медиков, новое начальство мешает работе. Кроме того, они назвали условия в онкоцентре "ужасными", а также пожаловались, что администрация "терроризирует" коллектив через "закрытый и несправедливый" процесс начисления зарплаты.