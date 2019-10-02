В Париже проходит организованный полицейскими профсоюзами "Марш гнева"

ПАРИЖ, 2 окт - РИА Новости, Людмила Орищенко. В Париже проходит "Марш гнева" - масштабная акция, организованная по призыву французских профсоюзов полиции, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Манифестация началась от площади Бастилии, участники акции движутся к площади Республики. У многих из них в руках флаги профсоюзов полиции Франции, в числе которых Alliance Police Nationale.

"Едины в борьбе против суицидов и агрессии", - гласит надпись на растяжке впереди колонны. Манифестация движется под мелодии популярных западных композиций.

Причиной недовольства профсоюзов являются тяжелые условия труда полицейских, которые мобилизованы каждую субботу для работы на акциях "жёлтых жилетов", начавшихся в ноябре прошлого года.

Ещё одним поводом для глубокой озабоченности профсоюзов полиции является возросшее число суицидов среди полицейских с начала этого года.

Организаторы акции рассчитывают, в среду в манифестации примут участие от 15 до 20 тысяч человек.