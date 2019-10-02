Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-02T15:38Z
https://ria.ru/20191002/1559360762.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/154803/44/1548034456_0:0:1188:669_1036x0_80_0_0_2b41a4480f67c195ce434a1ecf01ced2.jpg
РИА Новости

В Париже проходит организованный полицейскими профсоюзами "Марш гнева"

15:38 02.10.2019
470
© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкСотрудник полиции во Франции
Сотрудник полиции во Франции
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции во Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 2 окт - РИА Новости, Людмила Орищенко. В Париже проходит "Марш гнева" - масштабная акция, организованная по призыву французских профсоюзов полиции, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Манифестация началась от площади Бастилии, участники акции движутся к площади Республики. У многих из них в руках флаги профсоюзов полиции Франции, в числе которых Alliance Police Nationale.
"Едины в борьбе против суицидов и агрессии", - гласит надпись на растяжке впереди колонны. Манифестация движется под мелодии популярных западных композиций.
Причиной недовольства профсоюзов являются тяжелые условия труда полицейских, которые мобилизованы каждую субботу для работы на акциях "жёлтых жилетов", начавшихся в ноябре прошлого года.
Ещё одним поводом для глубокой озабоченности профсоюзов полиции является возросшее число суицидов среди полицейских с начала этого года.
Организаторы акции рассчитывают, в среду в манифестации примут участие от 15 до 20 тысяч человек.
Французские СМИ пишут, что акция может стать самой масштабной манифестацией полицейских за последние 20 лет.
Участники акции по защите климата в Париже. 21 сентября 2019
21 сентября, 17:43РИА Новости
В Париже тысячи человек вышли на акцию по защите климата
1271000
Обсудить 0
ФранцияПарижВ мире
Рекомендуем
Задержанный иракским спецназом в Мосуле боевик ИГ*
Лавров напомнил, как офицеры армии Саддама Хусейна оказались в рядах ИГ*
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин выступает на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя - 2019
Путин прокомментировал возможность публикации переговоров с Трампом
Рабочий на газовой станции на Украине
Путин допустил продление на год контракта на транзит газа с Украиной
Президент РФ Владимир Путин на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя
Путин прокомментировал выступление Греты Тунберг в ООН
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (второй слева) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Путин рассказал об отношениях с Трампом
Президент РФ Владимир Путин на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя
Украина утратила статус промышленно развитого государства, заявил Путин
Павильон компании Ростех на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме
"Ростех" заявил о кризисе в российском авиастроении
Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич
Генсек Совета Европы заявила о желании посетить Россию
ТВ-пульт
Три украинских телеканала попросили защиты у ЕС из-за давления на СМИ
Президент РФ Владимир Путин
Путин прокомментировал обвинения во вмешательстве в выборы в адрес России
Президент РФ Владимир Путин выступает на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя - 2019
Дания подвергается давлению в вопросе "Северного потока — 2", заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание военно-промышленной комиссии в Ижевске
Путин надеется, что отношения России и США вернутся в нормальное состояние
Президент РФ Владимир Путин на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя
Путин: Россия оказалась вовлеченной во внутренние дрязги США до Трампа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:30В правительстве России оценили рост товарооборота с Кубой
00:27Медведев на Кубе проведет переговоры с лидером страны Диас-Канелем
00:21Пережившие аварию ракеты Овчинин, Хейг и аль-Мансури вернутся на Землю
00:18В Дербенте пожаловавшийся на зубную боль мужчина убил стоматолога
00:15Путин примет участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай"
00:12Apple выступила в верховном суде против депортации "мечтателей"-иммигрантов
00:12На Земле Франца-Иосифа ученые нашли череп арктического единорога
00:00США и Финляндия будут укреплять сотрудничество в сфере энергетики
23:55Рада приняла проект о внесении изменений в закон о Нацсовете по ТВ и радио
23:48В Багдаде правоохранители применили газ для разгона протестующих
23:48Доминго ушел с поста гендиректора оперы Лос-Анджелеса после секс-скандала
23:37ЕС обеспокоен применением насилия в Гонконге
23:35США объявили о новых пошлинах на европейские товары
23:20Пентагон ответил на обвинения в срыве вывода беженцев из лагеря "Рукбан"
23:14Гонконгская полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих
23:10США могут ввести пошлины на вино и сыры из ЕС в рамках дела Airbus
23:10Лавров назвал "формулу Штайнмайера" уступкой
23:00Во Владимире директор школы обезвредил пришедшего с топором подростка
22:55Трамп рассказал, как принимал решение о выделении помощи Украине
22:47Ален Делон появится на большом экране после десятилетнего перерыва
Лента новостейМолния