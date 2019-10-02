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РИА Новости

Путин прокомментировал возможность публикации переговоров с Трампом

15:34 02.10.2019 (обновлено: 15:53 02.10.2019)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПрезидент РФ Владимир Путин выступает на третьем международном форуме "Российская энергетическая неделя - 2019"
Президент РФ Владимир Путин выступает на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя - 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что был не против публикации разговора в Хельсинки с президентом США Дональдом Трампом, потому что там нет ничего, что могло бы компрометировать главу США, заявил сам президент РФ на форуме "Российская энергетическая неделя" на встрече с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций.
"Когда там пытались какой-то скандал очередной раскрутить по поводу нашей встречи с президентом (США Дональдом - ред.) Трампом в Хельсинки, мы прямо сказали администрации - " Ну если кто-то хочет что-то узнать - опубликуйте. Мы не против". Уверяю вас, там нет ничего, что компрометировало президента Трампа. Просто они не захотели этого делать, насколько я понимаю, из принципиальных соображений. Есть вещи, которые должны быть закрытыми и все", - сказал Путин в ответ на вопрос, хотел бы он, чтобы его разговор с президентом США Дональдом Трампом опубликовали.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
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