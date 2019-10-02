Путин в Сочи проведет заседание набсовета "Россия - страна возможностей"

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу на базе образовательного центра "Сириус" в Сочи проведет расширенное заседание набсовета "Россия - страна возможностей", сообщает пресс-служба Кремля.

"Четвертого октября на базе образовательного центра "Сириус" Владимир Путин проведет расширенное заседание Наблюдательного совета "Россия - страна возможностей". В рамках мероприятия будут озвучены ключевые результаты работы платформы "Россия - страна возможностей", рассмотрены идеи новых проектов для платформы и поставлены дальнейшие задачи по ее развитию", - говорится в сообщении.