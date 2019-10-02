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РИА Новости

Путин в Сочи проведет заседание набсовета "Россия - страна возможностей"

15:29 02.10.2019 (обновлено: 15:36 02.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на третьем международном форуме "Российская энергетическая неделя"
Президент РФ Владимир Путин на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу на базе образовательного центра "Сириус" в Сочи проведет расширенное заседание набсовета "Россия - страна возможностей", сообщает пресс-служба Кремля.
"Четвертого октября на базе образовательного центра "Сириус" Владимир Путин проведет расширенное заседание Наблюдательного совета "Россия - страна возможностей". В рамках мероприятия будут озвучены ключевые результаты работы платформы "Россия - страна возможностей", рассмотрены идеи новых проектов для платформы и поставлены дальнейшие задачи по ее развитию", - говорится в сообщении.
Организация "Россия - страна возможностей" учреждена указом президента РФ. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО "Россия - страна возможностей" возглавляет Владимир Путин.
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